Ayuso cree que "el sanchismo es una garrapata" e insiste en la importancia de "concentrar el voto" en el PP

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha valorado este sábado que "el sanchismo es una garrapata", que "penetra en el cuerpo, te va succionando, chupando la energía, y se va quedando con todo", por lo que ve necesario acabar con ello "desde la cabeza", y ha insistido en la importancia de "concentrar el voto" en la candidatura 'popular' porque Alberto Núñez Feijóo es "imprescindible".

"Si no vamos a la cabeza de sanchismo no podremos acabar con esa garrapata", ha avisado la líder del PP de Madrid en un mitin en Torrejón de Ardoz junto a la portavoz del Grupo Popular en el Congreso y cabeza de lista a la Cámara Baja por León, Ester Muñoz, y al candidato al Senado, Pedro Rollán.

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Así, la dirigente regional ha avisado de que en las dictaduras "no se entra de golpe", ya que una persona no llama a la puerta y dice "buenas, llama un dictador" sino que primera entra y luego "poquito a poquito coloniza el Tribunal Constitucional" para después poner al frente de la Fiscalía General del Estado "a un señor sin principios y sin pasado".

"Ya poquito a poco pues empiezas a nombrar a políticos de carnet del Partido Socialista, las principales instituciones, especialmente en el Poder Judicial. Y poco a poco, oye, pues ya voy comprando RTVE con el dinero de todos los ciudadanos para reprogramarla a mi servicio. Y así suma y sigue. Claro, cuando te quieres dar cuenta ya cada vez esa maquinaria totalitaria es más grande. Cada vez hay menos lugares para disentir y menos herramientas para hacerlo", ha alertado.

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UN PSOE QUE BUSCA "QUE EL AMADOR LÍDER SUBA" EN LAS ENCUESTAS

Es por ello que ve necesario que "esa gente vuelva a casa" y ha puesto el foco en la importancia de "concentrar el voto" en el PP mientras La Moncloa busca "aglutinar todo el voto en el PSOE para que el amado líder, a pesar de todo lo que está pasando, suba". "No es que esté subiendo, es que se está quedando con todo el voto extremo para él. La idea y el mensaje desde la Moncloa, que os hemos calado, es que siga subiendo Sánchez, todo concentrado en el Partido Socialista", ha reprochado.

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Considera la presidenta que solo buscan "alentar posturas ultras" como las de Núcleo Nacional que "sí que tienen problemas de verdad con el Estado de Derecho", con el único objetivo de usar de nuevo "el Francomodín".

Por ello, pide poner el foco en cómo se trabaja desde la izquierda para "dividirles" y para que la gente vaya "a votar con las tripas". "No necesitamos ahora mismo más cantos de sirena, ni más propuestas populistas, ni más calor en las calles. Necesitamos rigor y sentido común. Y por tanto, es el momento de confiar y no volver otra vez al Partido Popular", ha reivindicado.

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También ha celebrado Díaz Ayuso que entre los 'populares' haya "pluralidad" y ha subrayado que Núñez Feijóo nunca la ha llamado para ponerle "un solo deber sino para darle sus puntos de vista", ya que les deja a cada uno "ser como es". "Yo os puedo prometer que no tenemos nada que ver en muchas cosas", ha expresado, si bien ha alabado su "serenidad" y su renovación de la organización con perfiles como Cayetana Álvarez de Toledo o Ester Múñoz.

ESTER MUÑOZ COMPARA A AYUSO CON MADONNA

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso y cabeza de lista a la Cámara Baja por León, Ester Muñoz, ha puesto el foco en la presidenta madrileña al afirmar que entiende que la izquierda esté "asustada y desesperada" porque ellos tienen a Begoña Gómez y en el PP de Madrid "a Madonna".

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"No sabéis lo que es ir con ella por la calle, es que no sabéis lo que es ir con ella a un acto, es que es como si llegara Madonna en plenos años 80. Todo el mundo quiere besarla, todo el mundo quiere abrazarla, todo el mundo quiere una foto con ella, todo el mundo... ¿Por qué? Porque te desvives por la gente, Isabel", ha indicado, a la vez que ha subrayado que aunque la "ataquen cada día más" todo el partido está con ella.

Además, ha cargado contra un Sánchez que lleva "ocho años destrozándole la vida a la gente" y que ha convertido la campaña en una especie de "programa cómico" comportándose como el "típico acomplejados que tiene que criticar a que es mejor que él".

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De su lado, Rollán ha afirmado que se enfrentan a una campaña "existencial" en la que no pueden fallar y no hay "margen de error" porque son los comicios "más importantes en los últimos 50 años. "Si el próximo 29 de noviembre no estamos a la altura, esta nación tal cual la hemos conocido, desaparecerá. Desaparecerá. Tenemos que dejar atrás esta etapa marcada por la corrupción, por la decadencia, por la mentira y por la división", ha alertado.

Así, ha puesto el foco en que ante Sánchez no se pueden "fiar, relajar ni cosa parecida" por eso se ha mostrado tan "optimista como realista". "Las encuestas no votan. Las encuestas no conforman escaños. Lo único que conforman escaños y gobiernos decentes son los votos y los diputados en el Congreso de los Diputados. Única y exclusivamente", ha incidido.

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