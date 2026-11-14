Ayuso aparece en un mitin con una camiseta de 'J'aime les fruits' y censura la postura de Sánchez a nivel internacional

Guardar

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha aparecido este sábado en un mitin en Torrejón de Ardoz con una camiseta en la que se podía leer 'J'aime les fruits', una interpretación irónica de un insulto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con la que ha censurado también su postura a nivel internacional.

"¿Habláis francés? ¿Como inglés? ¡Fantástico! Bien. Muy buenos días a todos", ha arrancado la presidenta, haciendo alusión a las críticas al líder de PP y candidato a la Presidencia, Alberto Núñez Feijóo, por no hablar inglés.

PUBLICIDAD

La mandantaria madrileña ha lamentado que España no vaya a estar "en el equipo europeo de negociación con Rusia" y sea "la única gran nación importante de la Unión Europea que no va a pintar absolutamente nada".

"(Félix) Bolaños pide tregua a los jueces sobre la investigación que hay en torno al PSOE, que no es poco, y lo hace en mitad de la rueda de prensa, mientras van preparando el indulto al corrupto, delincuente, fiscal general del Estado condenado, como no ha ocurrido en ninguna nación desde hace décadas", ha avisado la presidenta madrileña.

PUBLICIDAD

Así, ha censurado la "bonita campaña" que se le está quedando al PSOE y ha asegurado que deberían empezar sus mítines leyendo los titulares de día. "Vamos a leer la prensa del día para refrescarla, porque (Francisco) Franco es rabiosa actualidad, pero los trenes quedaron hace dos semanas", ha lamentado.

En esta línea, también se ha expresado la portavoz del Grupo Popular en el Congreso y cabeza de lista a la Cámara Baja por León, Ester Muñoz, que ha cuestionado que Sánchez critique a Feijóo por no hablar inglés.

PUBLICIDAD

"Él habla inglés y en su país tenemos a los médicos en huelga desde hace meses. Él habla inglés y en su país ha habido tres accidentes mortales en nueve meses. Él habla inglés y la gente no llega a final de mes. Él habla inglés y ayer en Europa se han juntado todos los países importantes para ir a defender la paz entre Ucrania y Rusia y España no está. ¿De qué nos sirve tu inglés, Pedro?", se ha preguntado, además de pedirle que se "vaya a su casa a ver series en inglés".