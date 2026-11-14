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Arcadi España advierte de que en el 29N se decide si las pensiones siguen subiendo o no

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Dénia (Alicante), 14 nov (EFE).- El candidato socialista al Congreso por València Arcadi España ha advertido este sábado de que en las elecciones del 29 de noviembre se decide si las pensiones siguen subiendo o retroceden y ha criticado que el PP elija para sus actos en Alicante a José María Aznar y Mariano Rajoy.

En Dénia (Alicante), el también ministro de Hacienda ha recordado que Aznar fue "el presidente que metió a España en la guerra de Irak" y ha aludido a las "mentiras sobre los atentados del 11M", mientras que ha señalado que Rajoy fue "el presidente que más subió los impuestos durante la democracia", por lo que estas visitas evidencian la "falta de rumbo del PP valenciano y su acercamiento político a Vox".

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Además, ha indicado que ambos expresidentes populares no son referentes adecuados para la Comunitat Valenciana ni para la provincia de Alicante

Frente al modelo del PP, Arcadi España ha defendido una campaña basada en la educación, el respeto y las propuestas, y ha reclamado que el debate político se centre en los problemas cotidianos de la ciudadanía, como el acceso a la vivienda y el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. "Los ciudadanos quieren educación en el debate político y que se debata de propuestas, y en ningún caso que sea con insultos y con desprestigiar y deshumanizar al adversario", ha señalado en una nota de prensa.

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En su visita este sábado al Mercado Municipal de Dénia y la Fira Comarcal de Ondara, acompañado del cabeza de lista al Congreso por Alicante, Toni Francés, España ha sostenido que, en materia de pensiones, el Gobierno de Pedro Sánchez ha elevado un 44 % la pensión media de jubilación y ha contrapuesto la revalorización automática conforme al IPC a los modelos que, según ha denunciado, defienden el PP y Vox.

"Con el voto se puede decidir si queremos seguir revalorizando las pensiones los próximos años o no lo queremos hacer", ha subrayado, en referencia a una de las decisiones que se dirimirán en las urnas el próximo 29 de noviembre.

Por su parte, Toni Francés ha reivindicado la "apuesta municipalista" del Gobierno de Pedro Sánchez y el refuerzo de la financiación de los ayuntamientos. Según ha explicado, durante esta legislatura los municipios de la provincia han recibido un 40 % más de transferencias no finalistas, lo que supone "más de 180 millones de euros adicionales destinados a reforzar los servicios públicos, las políticas de bienestar social, la atención a la ciudadanía y el mantenimiento de las ciudades".

Francés ha contrapuesto esta "política de confianza en los ayuntamientos" a la actuación del Partido Popular, al que ha acusado de "limitar históricamente la capacidad de las administraciones locales para desarrollar políticas públicas". EFE

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