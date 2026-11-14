Arcadi España advierte de que el 29N se decide si las pensiones siguen subiendo o retroceden

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El ministro de Hacienda y candidato socialista al Congreso por Valencia, Arcadi España, ha advertido de que el próximo 29 de noviembre, en las urnas, se decide si las pensiones siguen subiendo o retroceden. Además, ha criticado que el PPCV recurra a los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy para marcar el rumbo de su proyecto político, y ha cuestionado que ambos sean los referentes que el PP elige para sus actos en Alicante. "Aznar y Rajoy no son referentes adecuados para la Comunitat Valenciana ni para la provincia de Alicante", ha afirmado.

España ha hecho hincapié que Aznar fue el presidente que "metió a España" en la guerra de Irak y ha aludido a "las mentiras sobre los atentados del 11M", mientras que ha señalado que Rajoy fue el presidente "que más subió los impuestos durante la democracia". Para el dirigente socialista, "estas visitas evidencian la falta de rumbo del PP valenciano y su acercamiento político a Vox", según ha destacado el Partido Socialista en un comunicado.

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Frente a este modelo, Arcadi España ha defendido una campaña basada en "la educación, el respeto y las propuestas", y ha reclamado que el debate político se centre en los problemas cotidianos de la ciudadanía, como el acceso a la vivienda y el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. "Los ciudadanos quieren educación en el debate político y que se debata de propuestas, y en ningún caso que sea con insultos y con desprestigiar y deshumanizar al adversario", ha señalado.

En materia de pensiones, España ha puesto en valor que "el Gobierno de Pedro Sánchez ha elevado un 44 por ciento la pensión media de jubilación" y ha contrapuesto la revalorización automática conforme al IPC a los modelos que, según ha denunciado, defienden PP y Vox. "Con el voto se puede decidir si queremos seguir revalorizando las pensiones los próximos años o no lo queremos hacer", ha subrayado, en referencia a una de las decisiones que se dirimirán en las urnas el próximo 29 de noviembre.

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APUESTA MUNICIPALISTA

Por su parte, Toni Francés, número uno por Alicante al Congreso, ha reivindicado la "apuesta municipalista" del Gobierno de Pedro Sánchez y el refuerzo de la financiación de los ayuntamientos. Según ha explicado, "durante esta legislatura los municipios de la provincia han recibido un 40% más de transferencias no finalistas, lo que supone más de 180 millones de euros adicionales destinados a reforzar los servicios públicos, las políticas de bienestar social, la atención a la ciudadanía y el mantenimiento de las ciudades".

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Francés ha destacado que estos recursos, junto con los fondos europeos Next Generation, "permiten modernizar y transformar los municipios". Asimismo, ha contrapuesto esta política de confianza en los ayuntamientos a la actuación del Partido Popular, al que ha acusado de "limitar históricamente" la capacidad de las administraciones locales para desarrollar políticas públicas.

El dirigente socialista ha defendido que los ayuntamientos son la administración que mejor conoce los problemas de la ciudadanía y la que está en mejores condiciones de ofrecer respuestas, por lo que necesitan recursos suficientes y autonomía para gestionar.

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