Alcaraz y Jódar tras la estela de Orantes y Corretja, ganadores españoles de Finales ATP

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Turín (Italia), 14 nov (EFE).- Solo dos españoles han ganado las Finales ATP, también conocidas como Copa de Maestros, en categoría individual: Manuel Orantes y Àlex Corretja. Ahora, Carlos Alcaraz y Rafael Jódar compiten este año en Turín (Italia) por unirse a este selecto grupo.

Orantes abrió el palmarés español en 1976, en Houston (Texas, Estados Unidos). Ganó la final al polaco Wojciech Fibak por 5-7, 6-2, 0-6, 7-6 y 6-1, un triunfo que tuvo un valor fundacional, al ser el primer español en conquistar el gran torneo de cierre de temporada.

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El extenista, que ganó 67 títulos a lo largo de su carrera, ocupa un lugar único en la historia española del evento, porque también figura entre los campeones de dobles, lo que le convierte en el único con títulos en ambas modalidades.

Àlex Corretja firmó el segundo título español en individuales en 1998, en Hannover (Alemania). Lo hizo en una final histórica en la que derrotó a Carlos Moyá por 3-6, 3-6, 7-5, 6-3 y 7-5 y dejó la primera y única final íntegramente española en la historia del torneo.

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No obstante, España ha rozado otras veces el título individual. Juan Carlos Ferrero fue subcampeón en 2002, David Ferrer en 2007, Rafael Nadal en 2010 y 2013, y Carlos Alcaraz en 2025.

En dobles, el tenis español ha sumado tres títulos más, firmados por Juan Gisbert y Manuel Orantes, Marcel Granollers y Marc López, y Fernando Verdasco y David Marrero.

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En la edición de 2026 serán los españoles Alcaraz y Jódar quienes peleen por la Copa de Maestros y por unirse a Orantes y Corretja.

El primero se enfrenta por un pase a semifinales a Daniil Medvedev, Flavio Cobolli y Frances Tiafoe; el madrileño, por su parte, se medirá contra Alexander Zverev, Ben Shelton y Arthur Fils.

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Granollers, que participa en dobles junto a Horacio Zeballos por séptima vez en el torneo, tendrá la oportunidad, además, de volver a conquistarlo. EFE