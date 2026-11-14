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Albiol (PP) sobre las encuestas: "La percepción que hay en la calle es muy positiva"

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El candidato del PP al Congreso por Barcelona y alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha asegurado que "la percepción que hay en la calle es muy positiva" al preguntársele por la encuesta del diario 'Ara' que da una posible pérdida de un diputado del PP en Cataluña en las próximas elecciones generales.

Lo ha dicho este sábado en declaraciones a periodistas en Terrassa (Barcelona) junto al secretario general del PP catalán, Juan Fernández al preguntarle por la encuesta de la empresa YouGov para el diario 'Ara' publicada este viernes, que apunta que los populares podrían quedarse con 5 diputados (5-7), uno menos que en 2023, cuando obtuvieron 6.

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"Las sensaciones son muy buenas. Yo estoy totalmente convencido de que el día 29 el PP obtendrá representación en Cataluña en todas las provincias y que en Barcelona aumentaremos también nuestra representación", ha replicado.

PROBLEMAS "NI DE DERECHAS NI DE IZQUIERDAS"

Albiol ha afirmado que ve "un goteo constante, ciudad tras ciudad, de personas" que les apoyan y que no habían votado antes al PP, y se ha dirigido a los vecinos de Terrassa que escuchaban sus declaraciones en la plaza Vella, a los que ha pedido confiar en el proyecto de los populares al margen de su ideología.

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Tras señalar cuestiones como la multirreincidencia y el control migratorio, ha sostenido: "Yo lo digo de una manera muy clara, estos problemas no son ni de derechas ni de izquierdas. Los sufren tanto la gente que vota a la izquierda como los que votan a la derecha".

"Estoy encontrando muchas personas que me dicen que nunca han votado al PP, que son socialistas, que votan a Vox o incluso antiguos votantes de Convergencia. Y eso es lo importante, que me dicen que se sienten huérfanos y que se están planteando muy en serio votarnos en estas elecciones", ha zanjado.

Albiol ha subrayado que como diputado por Barcelona en el Congreso su objetivo es "trasladar la solución a los problemas que son de sentido común, que no son ni de derechas ni de izquierdas", y ha insistido en que existe un problema de seguridad relacionado con la inmigración.

DEBATE CON COLAU

Sobre el debate 'cara a cara' sobre vivienda que planteó Albiol este viernes a la candidata de Frente Amplio a las elecciones, Ada Colau, y que esta ha aceptado, el popular ha asegurado que puede ser "muy enriquecedor" para confrontar modelos de vivienda y de sociedad.

Ha afirmado que este 'cara a cara' "tiene un cierto morbo" y ha dicho que Colau representa un modelo opuesto al suyo, que ha definido de orden.

"Si llenó Barcelona de perroflautas, de okupas y de gente de este tipo, como vicepresidenta del Gobierno puede ser la hostia el desastre que nos viene encima", ha concluido.

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EuropaPress

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