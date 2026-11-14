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Ainhoa López deja el Spar Girona por petición propia y ficha por el Araski

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Redacción deportes, 14 nov (EFE).- La escolta catalana Ainhoa López ha dejado de ser jugadora del Spar Girona por petición propia y ha fichado por el Kutxabank Araski, con el que ha firmado un contrato hasta final de temporada, según anunció este sábado el equipo vitoriano.

López, de 29 años, se despidió el viernes de la entidad catalana a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, en el que explicó que la salud mental ha sido uno de los motivos que le han llevado a poner fin a su segunda etapa en el club gerundense.

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"Siempre he intentado dar lo mejor de mí, dentro y fuera de la pista. No entiendo otra manera de vivir y menos después de todo lo que he vivido y superado estos años. Pero estos dos últimos meses he aprendido que hay cosas que están por encima del baloncesto y una de ellas es la salud mental", explicó López en su carta de despedida.

En este sentido, añadió: "Sentirte bien, respetada y poder disfrutar de lo que haces debería ser siempre una prioridad. Y cuando eso deja de ocurrir, también tienes que saber poner límites".

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La jugadora también deseó "lo mejor" a sus compañeras y agradeció al director deportivo de la entidad, Pere Puig, que facilitara su salida.

"Gracias a Pere y al club por facilitar mi salida y entender mi decisión. Solo puedo tener buenas palabras para ellos y para todas las personas que trabajan día tras día para que todo funcione. Ya saben el cariño que les tengo y quiénes son", añadió.

El Spar Girona, por su parte, expresó su "más sincero agradecimiento" a la jugadora y explicó que esta pone fin a su contrato "por petición propia".

Tras anunciar su desvinculación del conjunto catalán, el Kutxabank Araski confirmó este sábado su incorporación.

Ainhoa López inició su trayectoria en la cantera del Sant Adrià, donde creció hasta llegar al primer equipo y debutar en Liga Femenina 2 en la temporada 2014-15.

Tras dos campañas como profesional, fichó por el Girona para iniciar su primera etapa en el club gerundense, antes de jugar en el Zamarat.

La escolta también ha militado en el Ensino Lugo y el Barça CBS, ambos en la Liga Femenina Endesa. En las últimas tres temporadas ha jugado en el Spar Girona, donde se convirtió en una de las piezas importantes del vestuario.

Esta campaña ha disputado siete partidos de la Liga Femenina Endesa, con una media de 11 minutos, 2,1 puntos y 1,4 rebotes. EFE

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