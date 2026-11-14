Activada la alerta en Cataluña por la previsión de lluvias torrenciales en el Montsià

Barcelona, 14 nov (EFE).- Protección Civil ha activado la Alerta del Plan INUNCAT por la previsión de lluvias torrenciales en el Montsià (Tarragona) y el Servicio Meteorológico de Cataluña ha emitido un aviso de peligro máximo de 6 sobre 6 hasta las 18:00 horas, enviando un ES-Alert a los teléfonos móviles de la comarca.
Protección Civil pide precaución en los desplazamientos y evitar rieras, torrentes y otras zonas inundables, ante un chaparrón que descarga con "intensidad torrencial", pudiéndose superar los 40 l/m² en treinta minutos.
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Durante los episodios de lluvia más intensos, Protección Civil remarca que hay que "evitar" los desplazamientos "innecesarios" y no cruzar zonas con acumulación de agua ni a pie ni con vehículo, señalando que en caso de emergencia hay que llamar al 112. EFE
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