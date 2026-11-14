6-5. El Pons Lleida da la campanada ante el Barça y buscará su primera Copa Continental

Guardar

Calafell (Tarragona), 14 nov (EFE).- El Pons Lleida protagonizó este sábado la gran sorpresa de la Copa Continental al eliminar al Barça, el equipo más laureado de la competición con 18 títulos, en una semifinal disputada en el pabellón Joan Ortoll de Calafell que enloqueció tras el descanso y acabó con diez goles en la segunda mitad (6-5).

Liderado por Sebastià Moncusí y Jordi Badia, autores de sendos dobletes, el cuadro ilerdense castigó los errores de un Barça que parecía tener el partido bajo control, pero que terminó pagando su falta de contundencia defensiva.

PUBLICIDAD

No es la primera vez que el conjunto catalán pelea por este trofeo, ya que disputó la final en 2021, aunque entonces cayó ante el Sporting de Lisboa (3-1).

De hecho, el equipo azulgrana se marchó al descanso con ventaja gracias a un tanto de Ignacio Alabart (1-0). Sin embargo, la segunda mitad dio un vuelco al encuentro. Jordi Badia culminó la remontada con el 3-2 y obligó al Barça a remar a contracorriente. Martí Casas restableció la igualdad (3-3), pero Sebastià Moncusí y el argentino Fabrizio Ciocale dispararon al Lleida hasta el 5-3 a tres del final..

PUBLICIDAD

Con todo, el Barça no había dicho su última palabra. Nico Ojeda, que se enfrentaba a su exequipo, recortó distancias a menos de dos minutos del final (5-4), pero el Lleida resistió el asedio. Con la portería azulgrana desguarnecida, Àlex Ortigosa sentenció a 23 segundos de la conclusión (6-4). El tanto de Martí Casas sobre la bocina solo sirvió para maquillar el resultado definitivo.

El Pons Lleida ya espera en la final al ganador de la segunda semifinal, que enfrentará a continuación al vigente campeón de Europa, el Oporto, y al Calafell La Menorquina.

PUBLICIDAD

- Ficha técnica:

6 - Pons Lleida: Bosch; Giménez, Ciocale (1), Moncusí (2), Badia (2), -cinco inicial-, Miguelez, Ortigosa (1), Gabarró, Ballestero y Hugas (p.s).

5 - Barça: Martínez, Alabart (1), Casas (3), Barroso, Llorca, -cinco inicial-, Ojeda (1), Marc Grau, Aragonès, Gavioli y Carles Grau (p.s).

Goles: 0-1, min.6: Ignacio Alabart. 1-1, min.26: Sebastià Moncusí. 1-2, min.29: Martí Casas. 2-2, min.30: Jordi Badia. 3-2, min.41: Jordi Badia. 3-3, min.42: Martí Casas. 4-3, min.44: Sebastià Moncusí. 5-3, min.47: Fabrizio Ciocale. 5-4, min.48: Nico Ojeda. 6-4, min.49: Alex Ortigosa. 6-5, min.49: Martí Casas.

PUBLICIDAD

Árbitros: Silvia Coelho (POR) y Carlos Correia (POR). Mostraron tarjeta azul a Sebastià Moncusí por parte del Pons Lleida y a Martí Casas por parte del Barça.

Incidencias: Primera semifinal de la Copa Continental disputada en el pabellón Joan Ortoll de Calafell (Tarragona). EFE

avm/vmc/arh