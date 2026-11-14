37-27. El Bathco Torrelavega supera al Ademar León y suma su tercera victoria consecutiva

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Torrelavega, 14 nov (EFE).- El Bathco BM Torrelavega se impuso con autoridad al Abanca Ademar León (37-27) en un encuentro en el que los goles de Jokin Aja y las paradas de Rangel Luan fueron determinantes para lograr la tercera victoria consecutiva en la novena jornada de la Liga Asobal.

El encuentro comenzó igualado durante los primeros cinco minutos, pero, una vez superado el ecuador de la primera parte, el conjunto naranja encontró el acierto de cara a portería, mientras que el equipo leonés solo conseguía encontrar soluciones ofensivas a través de Gonzalo Pérez en el extremo derecho y desde los siete metros.

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Espoleados por el acierto de Frank Cordiés, que terminó la primera parte con cinco tantos, los hombres de Jacobo Cuétara demostraron su potencial ofensivo y llegaron al descanso con una ventaja de diez goles (19-9).

A la vuelta de los vestuarios, el conjunto naranja no bajó el ritmo y siguió encontrando opciones de lanzamiento con facilidad ante un equipo ademarista que no conseguía recortar distancias.

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La ofensiva del conjunto naranja tuvo a Jakup Prokop y Jokin Aja como principales referentes, bien acompañados por una defensa sólida que dificultó las opciones de ataque del equipo leonés y permitió a los de Jacobo Cuétara mantener el control del encuentro.

Así, el cuadro cántabro supo gestionar la ventaja adquirida en la primera mitad y mantuvo las diferencias, sin dar opciones de reacción al conjunto dirigido por Luis Puertas, para terminar sellando una contundente victoria por 37-27.

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- Ficha técnica:

37 - Bathco Torrelavega (19+18): Rangel Luan; Ángel Fernández, Prokop (6), Juanjo, Osorio (1), Javi Muñoz (1, 1 p) y Silva (2) -equipo inicial- Moyano (4), Miguel de Cos (1), Lópes Cándido (2), Isidoro Martínez (4), Aja (7), Cangiani (2), Cordiés (6), Colunga (1) y Barkhodari (ps).

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27 - Abanca Ademar León (9+18): Álvaro Pérez; Casqueiro (1), Lindqvist (1), Castro (3), Wasiak (4), Gonzalo Pérez (6, 2 p) y Benites (4) -equipo inicial- Miñambres (4), Blanco, Rozada (1), Zapico, Óscar Díez, Raúl García, Martín (2), Eduardo Fernández (1) y Marcos García (ps).

Marcador cada cinco minutos: 2-1, 6-5, 9-5, 12-7, 15-7, 19-9 (descanso); 23-12, 26-17, 30-21, 32-23, 34-25 y 37-27.

Árbitros: Mikel Gayoso Jiménez y Eder Gómez Eguiluz (Euskadi). Excluyeron a Márcio Silva por el Bathco Torrelavega y a Gonzalo Pérez y Adrián Casqueiro por el Abanca Ademar León. EFE

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Incidencias: Partido correspondiente a la novena jornada de la Liga Nexus Energía Asobal disputado en el pabellón municipal Vicente Trueba de Torrelavega. EFE

aas/jl