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2-4. El Benfica se cita con el Fraga por la primera Copa Continental

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Calafell (Tarragona), 14 nov (EFE).- El Benfica se medirá este domingo al Esneca Fraga por el título de la primera edición femenina de la Copa Continental tras superar, no sin sufrimiento, al Sanjoanense (2-4) en la segunda semifinal, de marcado acento portugués, disputada en el pabellón Joan Ortoll de Calafell.

De este modo, el conjunto luso y el aragonés reeditarán la última final de la Liga de Campeones, en la que el Fraga conquistó el segundo título continental de su historia tras imponerse por 4-1 en Coimbra (Portugal). Ambos equipos volverán a cruzarse ahora con otro trofeo europeo en juego, este domingo a partir de las 13.00 horas.

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Para ganarse esa oportunidad, el Benfica tuvo que superar la resistencia de un Sanjoanense que nunca dio el partido por perdido. Ni siquiera el 0-2 que firmó la española Aimee Blackman en el minuto 9 descolgó al conjunto portugués, que siguió peleando hasta encontrar el premio.

Joana Teixeira, de falta directa, restableció la igualdad a menos de trece minutos del final (2-2) y puso en aprietos al favorito. Pero cuando la semifinal amenazaba con marcharse a la prórroga, apareció Raquel Santos para firmar el 2-3.

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Con el Sanjoanense volcado y atacando de cinco, Maria Sofía Silva aprovechó que la portería rival estaba desguarnecida para sentenciar el 2-4 definitivo y sellar el billete del Benfica para la final. EFE

avm/vmc/cmm

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