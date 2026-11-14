2-2. Diluvio de goles y empate en Zubieta

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San Sebastián, 14 nov (EFE).- Real Sociedad y Real Sporting de Gijón, que se coloca momentáneamente en puestos de play-off, han empatado en Zubieta en un encuentro marcado por una segunda parte de lluvia y de goles.

En el minuto 4, en un centro lateral que tapó bien Luken Beitia, el propio central quiso despejar el balón y, entre el resbalón y que se adelantó el canterano del Sporting Matabuena, terminó derribando al jugador sportinguista.

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En primera instancia, la colegiada no decretó pena máxima, aunque rectificó su decisión tras ser advertida desde el VAR y acudir a revisar la acción en el monitor.

El encargado de lanzar desde los once metros fue Álex Corredera, quien disparó raso a la derecha para introducir la pelota dentro de la portería de un Lander Olasagasti que llegó a tocar el esférico.

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En el minuto 35, Soroeta recibió en la frontal del área y no dudó en probar fortuna con la derecha, aunque su remate desde fuera del área se marchó demasiado alto.

A un minuto del descanso, el Real Sporting estuvo muy cerca de ampliar su ventaja tras una mala entrega de Jon Garro hacia su portero. El balón lo recuperó Nikita Iosifov y, en el mano a mano ante Olasagasti, el cancerbero se hizo grande y palmeó la pelota en el regate del extremo ruso, el rechace le cayó franco a Matabuena, cuyo lanzamiento no vio puerta al interponerse de nuevo Beitia para taponar el remate del canterano rojiblanco.

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En la segunda mitad, en la primera acción tras la reanudación, Álex Corredera vio la tarjeta amarilla por una falta que posteriormente fue botada por Tommy Carbonell. El centrocampista catalán puso un centro al segundo palo que prolongó Soroeta y que finalmente Alex Lebarbier remató raso y ajustado a la izquierda, imposible para Rubén Yáñez, estableciendo así el empate en el marcador.

La Real Sociedad B volvió a anotar tras una jugada maradoniana de Dani Díaz en el minuto 56. El extremo cántabro recibió el esférico cerca de su propia área, condujo en velocidad sorteando a cuantos rivales le salieron al paso y, con un certero disparo al palo largo, batió a Yáñez para culminar la remontada de los potrillos.

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No obstante, apenas un minuto después del tanto local, el Real Sporting consiguió restablecer la igualada gracias a un gol del defensa central Duñabeitia, quien se incorporó al ataque como un delantero más y cabeceó al fondo de las mallas un balón colgado por Andrés Cuenca desde el vértice izquierdo del área.

En el minuto 69, la colegiada anuló un tanto al filial txuri-urdin, que habría supuesto el doblete de Lebarbier. En un saque de esquina favorable a los locales, el envío al segundo palo fue teledirigido hacia la cabeza del centrocampista francés, su testarazo se coló dentro de la portería de Yáñez, pero la árbitra invalidó la acción al señalar falta previa en la pugna por la posición.

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A diez minutos para el final, el recién incorporado Adjabeng realizó una pared con Gorosabel para plantarse en la frontal del área con la mirada puesta en la portería. En el momento del golpeo, Corredera empujó al futbolista ghanés, entorpeciendo su disparo, que se marchó desviado. La colegiada señaló la infracción y mostró la segunda tarjeta amarilla al centrocampista visitante, que resultó expulsado.

En el minuto 83, Gorka Carrera dribló a varios opositores, encaró la portería y armó un disparo con la derecha desde fuera del área que buscó el palo izquierdo, marchándose finalmente ligeramente desviado.

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En el añadido, un centro al segundo palo le llegó a un Gorka Carrera que estaba solo, a la hora del golpeo, el delantero de Errenteria no pudo rematar bien la pelota y terminó la jugada en manos de Yañez.

- Ficha técnica

2 - Real Sociedad B: Olasagasti; Garro, Beitia, Calderón, Balda (Agote, min. 87); Carbonell, Lebarbier, Eceizabarrena (Gorosabel, min. 57); Dani Díaz (Adjabeng, min. 73), Marchal (Mariezkurrena, min. 87), Soroeta (Carrera, min. 57).

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2 - Real Sporting: Yáñez; Rosas, Duñabeitia, Saénz, Cuenca; Corredera, Nacho Martín, Diego Mata; Gaspar Campos (Enol Prendes, min. 57), Iosifov (Bruno Rubio, min. 70) (Loum, min. 87), Miguel Conde (Ferrari, min. 57).

Goles: 0-1, min. 7: Corredera. 1-1, min. 47: Lebarbier. 2-1, min. 56: Dani Díaz. 2-2, min. 57: Duñabeitia.

Árbitro: Marta Huerta (C. Tinerfeño). Expulsó a Corredera por doble amarilla (min. 80). Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Dani Díaz (min. 63) y Balda (min. 77) y a los visitantes Miguel Conde (min. 19), Gaspar Campos (min. 38) y Álex Corredera (min. 46).

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Incidencias: encuentro correspondiente a la 14ª jornada de LaLiga Hypermotion disputado en Zubieta ante 2.124 espectadores. EFE

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