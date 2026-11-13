Un informe denuncia que España exportó material militar a conflictos durante 2024 y 2025

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Barcelona, 13 nov (EFE).- Un informe del Centre Delàs y el Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC) asegura que el Estado vendió material militar, armas de fuego y tecnología de doble uso a alguna de las partes implicadas en 30 de los 40 conflictos armados activos durante los años 2024 y 2025.

Son las conclusiones del informe "Armas Made in Spain", que ha elaborado el Centre Delàs junto con el IDHC y que analiza las exportaciones españolas de material militar durante 2024 y el primer semestre de 2025.

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Según ha informado el Centre Delàs en un comunicado este viernes, el estudio pone de manifiesto cómo la internacionalización de la industria militar española (el 69,7 % de la producción militar española se vende en el extranjero) y las políticas públicas de fomento de las exportaciones de material militar "prevalecen sobre las obligaciones legales y los compromisos internacionales de prevención de conflictos y respeto de los derechos humanos".

El informe asegura que el Estado vendió material militar, armas de fuego y tecnología de doble uso a alguna de las partes implicadas en tres de cada cuatro guerras vigentes; en concreto, en 30 de los 40 conflictos armados activos durante 2024 y 2025.

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En total, durante este periodo se exportó armamento, armas de fuego y tecnología dual a 132 países, según el informe.

En 2024, las exportaciones de material de defensa español alcanzaron los 3.491 millones de euros, mientras que las autorizaciones de exportación llegaron a los 17.395 millones.

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Durante el primer semestre de 2025, las exportaciones sumaron 2.333 millones de euros y las autorizaciones alcanzaron los 19.728 millones.

Para el Centre Delàs y el IDHC, estas cifras plantean "serios interrogantes sobre el rigor con el que se evalúan los riesgos asociados a las transferencias de armamento y sobre la voluntad política de aplicar de manera exigente la legislación estatal, europea e internacional".

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En este contexto, las autoras del estudio recomiendan una revisión "exhaustiva" de las políticas de control del comercio de armas y la revocación de las autorizaciones vigentes de exportación de armamento controvertidas, así como mayor transparencia y nuevos mecanismos de toma de decisiones y rendición de cuentas. EFE