Retiran la alerta por sulfitos no declarados en gamba blanca procedente de Senegal

Madrid, 13 nov (EFEA).- La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), dependiente del Ministerio de Consumo, ha retirado la alerta que activó hace dos días por la presencia de sulfitos no declarados en el etiquetado de gamba blanca congelada procedente de Senegal de la marca Oceanpescados.
Se ha adoptado esta decisión tras nuevas investigaciones en el lote objeto de la alerta, que han permitido determinar a las autoridades sanitarias de Castilla y León que no hay razones que justifiquen el mantenimiento de la misma.
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"No hay razones para justificar que el producto pueda suponer un riesgo para la salud de la población", ha reseñado Aesan. EFE
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