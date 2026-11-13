Pedro Martínez igualará a Aíto como entrenador con más partidos en la historia de la ACB

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Madrid, 14 nov (EFE).- Pedro Martínez, entrenador del Real Madrid, igualará este domingo en Vitoria a Aíto García Reneses como el técnico con más partidos dirigios en la ACB, con un total de 1.111 encuentros.

Martínez, en su primera temporada al frente del cuerpo técnico blanco, acumula un balance de 598 victorias y 512 derrotas, en 34 temporadas en la élite del baloncesto nacional, lo que se traduce en un 53,9% de victorias.

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El catalán empatará la mágica cifra de Aíto el domingo en el Buesa Arena ante el Kosner Baskonia, equipo al que ya dirigió hasta en tres ocasiones, en la temporada 2005/2006, 2017/2018 y 2018/2019, sin llegar a completar ninguna de ellas.

Martínez debutó en los banquillos de manera profesional y como técnico principal el 8 de marzo de 1990, cuando se hizo con las riendas del Joventut, como sustituto el estadounidense Herb Brown, del que había sido ayudante hasta entonces, ganando la Copa Korac.

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Lo hizo con 28 años. Ahora, igualará el récord con 65, tras una dilatada trayectoria en el baloncesto nacional, donde además del Joventut, el Baskonia y el Real Madrid, dirigió a Salamanca, Granada, Menorca, Ourense, Baloncesto Tenerife, CB Sevilla, Estudiantes, Bàsquet Manresa y Gran Canaria.

El destino ha previsto que Martínez supere a Aito la próxima semana, en la jornada 9 de la Liga Endesa el 22 de noviembre en el Movistar Arena ante el Asisa Joventut, el club donde empezó todo. EFE

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