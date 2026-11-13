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McIlroy, líder junto a Hatton, mantiene la iniciativa en la 'Race to Dubai'

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Redacción Deportes, 13 nov (EFE).- El inglés Tyrrell Hatton se aupó al liderato al ecuador de la final del DP World Tour del Jumeirah Golf Estates, junto al norirlandés Rory McIlroy (139 golpes, -5), que mantiene la iniciativa para hacerse, por octava vez en su carrera, con la corona de mejor jugador de la temporada del DP World Tour, con los españoles Jon Rahm y Eugenio López Chacarra a la expectativa y el estadounidense Patrick Reed, hundido, ya sin opciones.

Hatton, que acumuló cinco 'birdies' por tan solo dos 'bogeys', encontró el camino del liderato con 139 golpes, igualado con un McIlroy que tras auparse a la cima de la clasificación tras cuatro 'birdies', perdió el mando con tres 'bogeys' en la segunda mitad del recorrido (hoyos 12, 16 y 17), aunque se repuso al final con un nuevo acierto en el par cinco del hoyo 18.

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El neerlandés Joost Luiten perdió el liderato al presentar una tarjeta con 73 impactos y es tercero igualado a 140 con el noruego Kristoffer Reitan, mientras que con 141 aparecen el sueco Mikael Lindberg, el alemán Freddy Schott y el francés Victor Pérez.

Jon Rahm, que también estaba entre los aspirantes a ganar la 'race', repitió una jornada con 71 golpes para situarse octavo empatado con el sudafricano Jayden Schaper y el también español David Puig. El de Barrika logró dos 'birdies' y cometió un 'bogey'. El resto fueron pares en un día un tanto parado y con algún gran golpe en el que al final tuvo mala suerte, como le ocurrió en el hoyo 14.

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El jugador vasco explicó que el campo está "difícil con los greens tan secos y resbaladizos, y con el viento que hace", lo que le está dificultando encontrar las calles, con lo que "prácticamente no tienes ninguna posibilidad de hacer un birdie y tienes que luchar por un cuatro", apuntó tras "un día de supervivencia".

Debe mejorar López Chacarra si quiere tener opciones. El madrileño, que llegaba a Dubai en cabeza de la clasificación anual, se encuentra a cuatro golpes de McIlroy. Ha llegado al ecuador del torneo con 143 golpes (-1) tras hacer este viernes 71.

Al contrario que Rahm tuvo un día muy movido, con dos 'birdies' esperanzadores de entrada pero luego alternó otro par de aciertos con cinco 'bogeys', lo que le impidió acercarse al norirlandés. Al menos encontró en los dos últimos hoyos otros dos 'birdies' que le permitieron acabar bajo par.

"Está siendo difícil. Ha sido así las últimas dos semanas: juego bien, pero cometo demasiados errores y no logro coger ritmo. Hice un putt espectacular en el par 3 del hoyo 13, y un buen golpe con el driver en el 14, como si estuviera cogiendo impulso, y luego hice el peor golpe de la semana desde la nada", comentó el madrileño.

"Todavía me quedan dos días. Aún tengo posibilidades de ganar el torneo", señaló López Chacarra, quien apuntó que "es uno de los campos favoritos de Rory y ha tenido mucho éxito aquí. Obviamente es uno de los mejores jugadores del mundo. Así que sabemos que va a ser difícil. Como dije, son dos rondas de golf, 36 hoyos son muchos".

"Si puedo mejorar un poco mi tarjeta, tengo buenas posibilidades este fin de semana. Puedo controlar lo que puedo controlar. Si Rory viene aquí y gana el torneo, será un campeón merecido. No hay mucho que pueda hacer.

El estadounidense Patrick Reed dijo adiós a cualquier opción. Se presentaba en el tercer puesto de la general y tras un primer día flojo se desmoronó aún más esta segunda ronda, en la que firmó 77 golpes, con lo que es penúltimo con +8. EFE

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