Los empresarios del mármol exigen las mismas ayudas que otros sectores primarios

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Almería, 13 nov (EFE).- Los empresarios del mármol de Andalucía han exigido que la minería reciba las mismas ayudas, incentivos y trato que otros sectores primarios, como la agricultura, la ganadería y la pesca, al considerar que se trata de una reivindicación de "justicia histórica" que debe ser atendida por las administraciones públicas.

Lo ha reclamado el presidente de la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía (AEMA), Jesús Posadas, durante su intervención en la XXXIX edición de los Premios Macael, celebrada este viernes en el municipio almeriense, donde ha defendido el valor estratégico de la actividad minera y ha planteado numerosas reivindicaciones laborales, económicas y de infraestructuras.

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"Exigimos que la minería reciba exactamente las mismas ayudas, el mismo trato y los mismos incentivos que el resto de sectores primarios", ha afirmado Posadas, quien ha considerado que los argumentos para excluir a esta actividad "carecen de lógica científica y social".

El dirigente empresarial ha destacado que el carbonato cálcico extraído de las canteras de Macael resulta indispensable para elaborar numerosos fármacos y medicamentos, por lo que ha pedido a las administraciones que "abandonen los prejuicios, reconozcan nuestro valor estratégico y apoyen a la minería de Macael".

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Posadas también ha reclamado al próximo Gobierno central recuperar el diálogo social con sindicatos y patronal, al considerar que las reformas deben surgir del consenso y no del "rodillo político ni del titular de prensa". "Nuestra primera y más urgente reivindicación es la vuelta a la cordura institucional", ha asegurado antes de enumerar las medidas que considera necesarias para mejorar la competitividad empresarial.

Entre ellas, ha pedido frenar las subidas del salario mínimo interprofesional impuestas unilateralmente y vincularlas a criterios económicos, productividad y acuerdos entre las partes. También ha rechazado una reducción de la jornada laboral que no tenga en cuenta la realidad de las fábricas y canteras.

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Asimismo, ha reclamado un pacto de Estado contra el absentismo laboral, que ha calificado de "sangría intolerable para la productividad", con medidas para mejorar la gestión de las bajas y combatir el fraude.

A estas demandas ha sumado la reducción de las cotizaciones sociales para incrementar el salario neto de los trabajadores sin elevar los costes empresariales, así como una rebaja de las cotizaciones de los autónomos societarios. También ha exigido simplificar los procedimientos administrativos, eliminar duplicidades burocráticas y agilizar los trámites para proporcionar mayor seguridad jurídica a las empresas.

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En materia de infraestructuras, Posadas ha reivindicado "con firmeza y con urgencia" la continuidad y el avance decidido de la autovía entre Fines (Almería) y Baza (Granada), aunque ha reconocido los progresos realizados en la red viaria.

El presidente de AEMA ha dedicado igualmente unas palabras a las víctimas de los últimos accidentes ferroviarios en España y ha exigido inversiones para garantizar la seguridad de los ciudadanos. "Decimos un NO categórico a la normalización del error", ha manifestado, al reclamar actuaciones respaldadas por "presupuestos y por obras, no por promesas vacías".

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Sobre la situación internacional, ha advertido de los riesgos geopolíticos y ha defendido una mayor diversificación de mercados, empresas de mayor tamaño y una colaboración público-privada estable, con financiación, apoyo técnico y promoción exterior.

Finalmente, ha agradecido el esfuerzo de los trabajadores de las canteras y la industria, a quienes ha atribuido el éxito de los proyectos internacionales, y ha recordado que AEMA celebrará en 2027 su cincuentenario, coincidiendo con la cuadragésima edición de los Premios Macael. EFE

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mma/av