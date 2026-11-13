Espana agencias

La Fiscalía presenta una denuncia por presuntos casos de abuso sexual infantil en TikTok

Guardar

Madrid, 13 nov (EFE).- La Fiscalía ha presentado una denuncia contra la plataforma TikTok en los juzgados de Madrid por posibles delitos relacionados con la difusión de material de abuso sexual infantil que hubieran podido perpetrarse en la red social, en la que pide, con carácter urgente, la retirada de esos contenidos.

Según ha informado este viernes la Fiscalía General del Estado, la denuncia ha sido interpuesta por la fiscal de Sala de Criminalidad Informática, Elvira Tejada de la Fuente, ante la Plaza de Guardia del Tribunal de Instancia de Madrid.

PUBLICIDAD

En su escrito, el Ministerio Público solicita la apertura de un procedimiento judicial, la declaración de secreto de las actuaciones y la práctica de las correspondientes diligencias de investigación para la determinación de los hechos y sus posibles responsables.

Además, reclama con carácter urgente e inmediato la retirada de los contenidos de abuso denunciados.

La investigación tiene su origen en una denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado por 'Maldita.es', en la que asegura que ha detectado en TikTok más de mil vídeos de abuso sexual infantil, que superan 48 millones de visualizaciones, y más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos que intercambian o venden este tipo de material, de los que más de 7.000 operan en español.

PUBLICIDAD

También ha localizado 780 cuentas que utilizan la plataforma para captar compradores de material de abuso sexual infantil, 91 emisiones en directo de menores en 17 países en los que los usuarios piden acciones, a veces sexuales, a cambio de dinero, y una comunidad de más de 2.000 miembros que busca contenido de bebés.

La denuncia de Fiscalía tiene lugar después de que este miércoles los denunciantes comparecieran ante la fiscal de sala Coordinadora contra la Criminalidad Informática a fin de ratificar su denuncia y presentar el material probatorio.

La Agencia Española de Protección de Datos ha anunciado que va a pedir a TikTok información concreta sobre las actuaciones que está adoptando para retirar los contenidos de abuso sexual infantil en su red antes de ordenar el bloqueo que impida el acceso a esos contenidos. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo organizado por la Academia de la Televisión será el 19 de noviembre

La campaña arranca oficialmente hoy, con actos de los partidos, las entrevistas a Feijóo, Sánchez y Colau, y el primer debate electoral. El CIS da al PSOE ventaja sobre el PP y descarta una mayoría absoluta con Vox, en contradicción con el resto de los sondeos electorales

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo organizado por la Academia de la Televisión será el 19 de noviembre

La Fiscalía denuncia a TikTok por difundir y recomendar vídeos de abuso sexual infantil

Solicita al juzgado de guardia de Madrid la retirada urgente e inmediata de los contenidos denunciados

La Fiscalía denuncia a TikTok por difundir y recomendar vídeos de abuso sexual infantil

Las empresas no pueden descontar sueldo ni exigir recuperar horas a quienes no puedan teletrabajar por la caída de Microsoft

El Estatuto de los Trabajadores protege a los empleados remotos que no cumplieron sus funciones por un fallo técnica ajena a su voluntad, con salario íntegro garantizado

Las empresas no pueden descontar sueldo ni exigir recuperar horas a quienes no puedan teletrabajar por la caída de Microsoft

El tercer mayor conjunto de arte paleolítico del Mediterráneo estaba oculto a la vista de todos: unos arqueólogos hallan 280 grabados de la Edad de Piedra

Caballos, ciervos y un oso figuran entre las imágenes grabadas hace miles de años en la Cova de la Font Major. El hallazgo obliga a replantear la historia del Paleolítico en el noreste de la Península Ibérica

El tercer mayor conjunto de arte paleolítico del Mediterráneo estaba oculto a la vista de todos: unos arqueólogos hallan 280 grabados de la Edad de Piedra

Los datos sobre la nacionalidad de los inmigrantes que han hecho trabajar a los verificadores de Jordi Wild: Pedro Sánchez asegura que un 40% son latinoamericanos

Según datos del INE, España recibió casi 4,7 millones de inmigrantes entre 2021 y 2024. Colombia, Marruecos y Venezuela destacan entre los principales países de procedencia

Los datos sobre la nacionalidad de los inmigrantes que han hecho trabajar a los verificadores de Jordi Wild: Pedro Sánchez asegura que un 40% son latinoamericanos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo organizado por la Academia de la Televisión será el 19 de noviembre

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo organizado por la Academia de la Televisión será el 19 de noviembre

Feijóo acusa a Sánchez de usar “pulseras antimaltrato de Aliexprés”: “Este Gobierno es un peligro para las mujeres”

Entrevista de Jordi Wild | Pedro Sánchez mantiene su firme defensa a Zapatero: “Pongo la mano en el fuego por José Luis. Creo en su inocencia”

El Tribunal de Cuentas ordena investigar el caso del ático de Ayuso al detectar indicios de perjuicio a fondos públicos

Entrevista de Jordi Wild | Colau acusa a Trump de “poner en peligro” a España y aboga por cerrar las bases militares de Rota y Morón

ECONOMÍA

Las empresas no pueden descontar sueldo ni exigir recuperar horas a quienes no puedan teletrabajar por la caída de Microsoft

Las empresas no pueden descontar sueldo ni exigir recuperar horas a quienes no puedan teletrabajar por la caída de Microsoft

El Gobierno tramitará por urgencia un alza de entre el 3% y el 4% en las pensiones para 2027

Renfe cambia los colores de sus trenes en plena crisis de reputación por los accidentes: los AVE serán azules

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Si tienes una incapacidad permanente, tu empresa tiene la obligación de buscarte otro puesto de trabajo”

Los problemas de Plus Ultra se agravan: prepara un ERE para su plantilla en España y el recorte de varias rutas transatlánticas

DEPORTES

Giro en el ‘caso Negreira’: un exentrenador del filial del FC Barcelona sí usó los informes que Luis Enrique y Valverde ni vieron

Giro en el ‘caso Negreira’: un exentrenador del filial del FC Barcelona sí usó los informes que Luis Enrique y Valverde ni vieron

Carlos Moyà, exentrenador de Nadal: “Alcaraz puede ganar a Rafa en un momento dado en Roland Garros. Y Sinner también”

Así te hemos contado la victoria de España contra la República Checa en Praga: Álex Baena y Marc Pubill mantienen el pleno de La Roja en la Nations League

Muere un futbolista de 22 años tras sufrir un paro cardíaco: estuvieron 45 minutos intentando reanimarle en el campo

El golpe más duro para el ciclismo español: el calvario de Joan Roca que le obliga a bajarse de la bici a los 20 años por salud