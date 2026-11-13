Investigan la aparición de dos cadáveres en el sur de Ávila sin aparente relación entre sí

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Ávila, 13 nov (EFE).- La Guardia Civil investiga la aparición de dos cadáveres de hombres de unos 40 años en los municipios abulenses de Arenas de San Pedro y Mombetrán, sin que ambos sucesos tengan aparente relación entre sí, según ha informado en nota de prensa la Subdelegación del Gobierno.

El primero de ellos fue descubierto el 1 de noviembre en los márgenes del arroyo Avellaneda, a las afueras de la localidad arenense, mientras que el segundo apareció unos días después en una finca del cercano municipio de Mombeltrán

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Tras el descubrimiento del primer cadáver, se activó la correspondiente comisión judicial, que se desplazó hasta la zona para realizar las actuaciones pertinentes y certificar en el mismo lugar el fallecimiento.

La Subdelegación del Gobierno señala que las causas de la muerte "no han podido ser determinadas" en el primero de los casos, de manera que se mantienen abiertas las investigaciones, dirigidas a esclarecer las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento.

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Para ello, los agentes tratan de recabar "todos los elementos necesarios para el completo esclarecimiento de lo sucedido".

Desde la Subdelegación del Gobierno se aclara que los hechos ocurridos en ambos municipios "no guardan ninguna relación entre sí, de manera que son tratados como "sucesos independientes".EFE

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