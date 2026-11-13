Este sábado, precipitaciones generalizadas y tormentas en puntos de Cataluña y Andalucía

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Madrid, 13 nov (EFE).- Este sábado continuará la situación de inestabilidad en la práctica totalidad de España, con precipitaciones generalizadas en la mayor parte del país que en puntos del litoral sur de Cataluña y en Andalucía occidental podrán ir acompañadas de tormenta.

Predominarán los cielos nubosos salvo en regiones mediterráneas, del Cantábrico oriental y del interior nordeste -con intervalos nubosos-; y únicamente el extremo sureste y Baleares quedarán con cielos poco nubosos o despejados con tendencia general a abrir claros vespertinos, según el parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

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Las precipitaciones serán prácticamente generalizadas, con mayores acumulados al oeste del sistema Central; pero menos probables en el entorno del Ebro y en mayor parte del Mediterráneo, y prácticamente inexistentes en extremo sureste y Baleares.

Las máximas ascenderán en el Cantábrico y alto Ebro y descenderán en el Pirineo y litorales del Mediterráneo norte; las mínimas descenderán ligeramente, con heladas débiles en zonas altas de los Pirineos y nevadas en montañas por encima de 2.200/2.400 metros.

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Soplará viento del oeste y suroeste en la península y Baleares, en general moderado en las islas, litorales, ambas mesetas y zonas aledañas, y flojo en el resto, aunque con posibilidad de intervalos fuertes en litorales del sureste peninsular y de Galicia.

En Canarias predominarán los intervalos nubosos con posibles precipitaciones débiles y el viento será de flojo a moderado.

- GALICIA: nuboso con apertura de claros esporádicos vespertinos; probabilidad de bruma y niebla matinal y vespertina en zonas altas de interior y litorales de A Coruña y Pontevedra; precipitaciones débiles; descenso de mínimas en el litoral al norte de Finisterre y aumentos de máximas en zonas elevadas del norte de Lugo; con viento flojo y moderado del suroeste.

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- ASTURIAS: nuboso con apertura de claros esporádicos vespertinos; probabilidad de bruma y niebla matinal y vespertina en zonas altas de interior; precipitaciones débiles; mínimas en descenso en el litoral, máximas en aumento ligero, más acusado en zonas bajas del interior; viento flojo del oeste que rolarán a suroeste con intervalos de moderado.

- CANTABRIA: nuboso; probables brumas y nieblas matinales y vespertinas en zonas altas de interior; lluvias débiles; mínimas en descenso en el litoral, máximas en aumento ligero; viento flojo, del oeste en el litoral y variable en el interior.

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- PAÍS VASCO: nuboso; probables brumas y nieblas matinales y vespertinas en zonas altas de interior; precipitaciones débiles o moderadas por la tarde; mínimas en descenso en el litoral, máximas en aumento, más acusado en mitad norte; viento flojo, del oeste en litoral y del sur y suroeste en interior.

- CASTILLA Y LEÓN: cielo nuboso; probabilidad de bruma y niebla matinal en cotas altas; precipitaciones frecuentes, ocasionales en el noroeste, sin descartar que sean persistentes en extremo sur durante primera mitad del día; aumento de máximas en extremo norte, el resto en ligero descenso; viento del suroeste, flojo o moderado, con alguna racha de fuerte en montañas del este.

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- NAVARRA: nuboso en mitad norte y con intervalos nubosos en la sur; probables brumas y nieblas matinales y vespertinas en zonas elevadas del norte; precipitaciones matinales débiles o moderadas en el Pirineo que se extenderán al resto de la comunidad por la tarde, menos frecuentes en ribera del Ebro.

Mínimas en descenso, máximas en descenso en Pirineo y en aumento en el resto, más acusado en ribera del Ebro; viento flojo del sur con intervalos moderados en zonas elevadas de la mitad norte.

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- LA RIOJA: intervalos nubosos; probabilidad de bruma o niebla matinal; precipitaciones débiles aunque sin descartar que sean moderadas, tendentes a remitir al final del día; mínimas en ligero descenso, máximas en ligero ascenso; viento variable flojo en el valle, del suroeste moderado en la sierra.

- ARAGÓN: en el Pirineo, muy nuboso con precipitaciones persistentes en valles del sur, pero en el resto intervalos nubosos con probabilidad de precipitaciones en sistema Ibérico; descenso de máximas en Pirineo; y viento flojo variable, con intervalos de sur y suroeste moderado en Pirineo y sistema Ibérico.

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- CATALUÑA: en la mitad occidental nuboso o muy nuboso con probabilidad de precipitaciones que, en el extremo sur, puede ir con chubascos tormentosos fuertes; mientras que en la otra mitad, intervalos nubosos sin descartar precipitaciones débiles; descenso de máximas en Pirineo occidental; y viento flojo variable.

- EXTREMADURA: intervalos nubosos, más abundantes en mitad norte, donde las precipitaciones serán más frecuentes, especialmente en zonas de montaña; en el resto, precipitaciones débiles y ocasionales; ligero descenso de temperaturas; y viento del sur y suroeste, flojo o moderado.

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- COMUNIDAD DE MADRID: nuboso, con predominio de nubosidad baja matinal y vespertina acompañada de bruma y niebla en la Sierra; lluvias débiles o moderadas con tendencia a remitir en últimas horas, más frecuentes en horas centrales y más intensas en la Sierra; descenso de temperaturas en el oeste de la Sierra; viento flojo del suroeste más intenso en primera parte del día.

- CASTILLA-LA MANCHA: nuboso con predominio de nubosidad baja matinal y vespertina salvo en sureste, donde se formará bruma y niebla en zonas de sierra y montaña; lluvias débiles que remiten por el oeste a últimas horas, pero más frecuentes e intensas en zonas de sierra y montaña; ligero descenso de temperaturas; y viento flojo del suroeste, más intenso en primera mitad del día, moderado en el suroeste en horas centrales.

- COMUNIDAD VALENCIANA: intervalos nubosos con probabilidad de precipitaciones en el interior, sin descartar en el resto de manera débil; ligero descenso de temperaturas y viento flojo con intervalos de moderado del oeste.

- REGIÓN DE MURCIA: poco nuboso con intervalos de nubes medias; presencia de nubes bajas matinales con probable bruma y niebla; ligero descenso de temperaturas; y viento flojo del oeste, ocasionalmente moderado.

- BALEARES: poco nuboso, con algunos intervalos nubosos por la tarde, sin descartar algún chubasco nocturno débil y ocasional; temperaturas nocturnas en descenso y diurnas en ligero ascenso; con viento moderado del oeste y suroeste.

- ANDALUCÍA: intervalos nubosos; bruma y niebla; precipitaciones moderadas, más intensas en vertiente atlántica, donde pueden ser fuertes y persistentes; ligero descenso de temperaturas; viento flojo del suroeste, ocasionalmente moderado; y poniente moderado en el litoral mediterráneo oriental, con intervalo de fuerte.

- CANARIAS: intervalos nubosos sin descartar precipitaciones débiles, dispersas y ocasionales, más probables en La Palma y zonas interiores de Tenerife; pocos cambios de temperatura; y viento flojo del noreste, más intenso en vertientes sureste y noroeste por la tarde. EFE