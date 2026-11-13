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El PSOE lanza una oferta de microcréditos para financiar su campaña electoral

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Madrid, 13 nov (EFE).- El PSOE ha lanzado una oferta de microcréditos al 3,75 % de interés anual para financiar su campaña electoral del 29N y "ayudar" al partido a "construir un país de derechos y oportunidades".

Los socialistas han publicado una página web con un simulador en el que los interesados pueden ver la cantidad final que recibirían por prestar dinero al partido y les recuerdan que no se trata de una donación.

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No es la primera vez que el PSOE acude a esta estrategia para financiar sus campañas electorales. Los socialistas recaudaron más de tres millones de euros en 12 días en las pasadas elecciones europeas de 2024 a través de microcréditos al 3,5 por ciento.

En esta ocasión, resaltan, el interés sube hasta el 3,75 % y como máximo se pueden prestar 10.000 euros.

La cantidad prestada y los intereses serán devueltos cuando el PSOE reciba la subvención electoral que le corresponda. EFE

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