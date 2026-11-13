El brasileño Miguel Hidalgo, medalla de oro en la segunda prueba en Abu Dabi

Guardar

Redacción Deportes, 13 nov (EFE).- Miguel Hidalgo, triatleta brasileño, ganó este viernes la medalla de oro del Campeonato Mundial de triatlón que se disputa en Abu Dabi hasta este sábado, al distanciarse del australiano Matthew Hauser y terminar con un tiempo de 49:02 minutos.

Durante la carrera, la pareja formada por el brasileño y el australiano lideraron un grupo de once atletas que se mantuvo lejos de un segundo grupo perseguidor formado por cuatro atletas que lideró el neozelandés Hayden Wilde.

PUBLICIDAD

Finalmente, Hidalgo cruzó la línea de meta, tras las tres pruebas de natación, ciclismo y atletismo, en 49:02 minutos, a sólo dieciocho segundos del australiano Matthew Hauser fue medalla de plata y el podio lo completó el neozelandés Hayden Wilde con un tiempo de 49:43, medalla de bronce.

"Tuve una temporada decepcionante y volver con la victoria es increíble. En 2026 cometí muchos errores en mi entrenamiento y volví a lo básico durante 6 semanas y funcionó muy bien. Estoy muy orgulloso del trabajo que hemos hecho", admitió Hidalgo, en declaraciones a la organización del campeonato.

PUBLICIDAD

Por su parte, en categoría femenino, la rusa Diana Isakova lideró la prueba al cruzar la línea de meta en 55:55 y obtuvo la medalla de oro, seguido de la luxemburguesa Jeanne Lehair, segunda a tres segundos y medalla de plata, y finalmente la estadounidense Gwen Jorgensen cerró el podio con la medalla de plata. EFE