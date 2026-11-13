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El artista francés Yves Berger aborda el duelo en su primera exposición en Barcelona

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Barcelona, 13 nov (EFE).- El artista francés Yves Berger aborda el sentimiento del duelo en su primera exposición en Barcelona, 'Totes les nostres vides', en la Virreina Centre de la Imatge, que también acoge hasta el próximo 28 de marzo las muestras 'De Calor' y 'Gràcia Territori Sonor', presentadas este viernes en rueda de prensa.

Berger, acompañado por el director artístico de 'Gràcia Territori Sonor', Aleix Salvans, y el comisario de 'De Calor', Jorge Luís Marzo, ha explicado que presenta una exposición intimista, "personal", con la que reflexiona sobre la pérdida y el deseo.

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"Preguntarse por qué es importante mantener el vínculo nos ayuda a formarnos como personas", ha razonado el creador, hijo de John Berger, que ha explicado que la muestra nace por el duelo de la pérdida paterna.

La exposición ocupa tres salas de La Virreina y en la misma invita al público a seguir el "sonido" de sus pasos para recorrer el cementerio de Mieussy, un lugar que acoge el duelo como "una forma de rememorar las vidas vividas".

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'30 anys de música normal. Gràcia Territori Sonor (1996-2026)', es otra de las exposiciones del centro que cuenta la historia de la entidad Gràcia Territori Sonor y las tendencias de creación musical y sonora experimental en Barcelona de los últimos treinta años, explicando qué han hecho y contextualizándolo con la historia reciente de la ciudad.

"Queríamos contraponer el modelo de ciudad aparador, donde las cosas pasan, con la de ciudad taller, donde las cosas se hacen", ha asegurado el director artístico de la entidad, Aleix Salvans.

La última exposición muestra la trayectoria de la revista 'De Calor'. Publicada entre 1993 y 1996, con sólo tres números editados, y que ofrecía un altavoz para tendencias culturales alternativas como el surrealismo, el situacionismo, el conceptualismo o la psicoanálisis.

La muestra reúne buena parte de los contenidos publicados e incluye el cuarto número especial de la revista dedicado a la ventriloquia.

Jorge Luis Marzo ha pedido disculpas a los suscriptores de la revista porque hace treinta años que "esperan" un número, que ha acabado publicándose con motivo de esta exposición.

Estas tres exposiciones inauguradas este viernes se unen a dos más que se pueden ver en el centro artístico hasta el próximo 28 de marzo.

Se trata de 'Una historia americana`, una muestra que presenta trabajos en colaboración de Marion Scemama y David Wojnarowicz con el telón de fondo de la América conservadora de los años ochenta, bajo la administración Reagan.

La otra es 'Archivo Icariano', que reúne documentos, objetos y el trabajo de Martí Llorens durante la desaparición de la barriada industrial de Icària y la construcción de la Vila Olímpica con motivo de los Juegos Olímpicos de 1992 en Barcelona. EFE

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