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Día 1: El PSOE inicia la campaña en La Rioja y pide unión para evitar un gobierno PP-Vox

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Pamplona, 13 nov (EFE).- El PSOE inicia la campaña electoral este viernes con actos del presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, en Arnedo (La Rioja) y Pamplona y ha pedido unidad a los españoles para evitar que PP y Vox consigan una mayoría absoluta el próximo 29 de noviembre.

Sánchez empieza la campaña de Arnedo junto al secretario general del PSOE de la Rioja, Javier García; la candidata al Congreso y adjunta a la Secretaría de Organización Elisa Garrido; la expresidenta riojana Concha Andreu, y la alcaldesa de la localidad, Rosa María Herce.

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Después se trasladará a Pamplona, a otro mitin, en el que también participarán la presidenta navarra, María Chivite, y la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

La Rioja reparte cuatro escaños y Navarra cinco, en ambas circunscripciones el PSOE obtuvo dos diputados en 2023.

Sánchez da el pistoletazo de salida a la campaña después del acto de este jueves en Sevilla, con el que el PSOE cerró la precampaña y que en el que intervino por sorpresa su esposa, Begoña Gómez, para pedir el apoyo de las mujeres y evitar que un posible gobierno de PP y Vox suponga un retroceso en la igualdad de género.

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El socialista ha reivindicado las políticas del Gobierno en la entrevista grabada con el 'youtuber' Jordi Wild y ha asegurado que la "dramática" situación de la vivienda justifica su "compromiso político", porque, ha insistido, las medidas aprobadas por el Ejecutivo en esta materia son "la única salida".

En su entrevista con Wild el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que eliminará el ministerio de Vivienda, algo que ha provocado la censura de los socialistas.

La secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, ha pedido en un mensaje en X que nadie se quede sin conocer la decisión de Feijóo y también ha valorado que el Gobierno haya acordado la tramitación urgente del decreto para revalorizar la pensiones.

En las redes sociales, el partido ha comparado su modelo con el de PP-Vox. En un vídeo de campaña han resaltado que España es un país de "gente valiente", que no se va a quedar "de brazos cruzados y perder todos esos derechos" ganados ni van a permitir que alguien les "quite las pensiones".

La corrupción también ha estado presente en la primera jornada de la campaña, con la decisión del PSOE de presentar una denuncia ante la Fiscalía por los supuestos ofrecimientos económicos del PP y del director de Okdiario, Eduardo Inda, al exasesor ministerial Koldo García, en prisión por el caso mascarillas, algo que Feijóo ha negado.

En su entrevista con Wild, Sánchez ha asegurado que durante el tiempo en el que coincidió con García no tuvo "prácticamente comunicación" y ha dicho que el exministro José Luis Ábalos tenía "una cara B" que él desconocía.

También ha defendido al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el que, ha dicho, pone "la mano en el fuego". EFE

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