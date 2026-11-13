'Carta blanca', rodada en Tabernas, recibe el Premio Filming Almería en FICAL

Guardar

Almería, 13 nov (EFE).- La película 'Carta blanca', dirigida por Gerardo Herrero y rodada prácticamente en su totalidad en la provincia de Almería, ha recibido este viernes el Premio Filming Almería durante la gala inaugural del XXV Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL), donde su proyección ha abierto la programación cinematográfica del certamen.

El Auditorio Maestro Padilla ha acogido la entrega de este reconocimiento, concedido por la Diputación Provincial a las producciones rodadas en territorio almeriense, en una ceremonia en la que han participado la productora Mariela Besuievsky, el escritor Lorenzo Silva, autor de la novela en la que se basa la película, y el actor Salva Reina.

PUBLICIDAD

La cinta, que llegará a los cines el próximo 6 de enero, está ambientada en 1920 y narra la historia de un joven legionario enviado junto a sus compañeros a una misión suicida en el norte de África, con el desierto de Tabernas como uno de sus principales escenarios de rodaje.

La productora Mariela Besuievsky ha agradecido el reconocimiento del festival y ha destacado la vinculación de la película con Almería, donde, según ha explicado, nació el proyecto y se desarrolló prácticamente todo su rodaje.

PUBLICIDAD

"Una película no se hace sola. Una película es un trabajo de equipo", ha señalado Besuievsky, quien ha destacado la implicación de los profesionales técnicos y artísticos y el respaldo de instituciones y entidades como la Diputación de Almería, la Junta de Andalucía, Canal Sur, Televisión Española, Movistar y el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA).

La productora ha lamentado la ausencia del director, Gerardo Herrero, que no ha podido llegar a Almería al quedarse en Madrid por problemas de desplazamiento, aunque ha indicado que está previsto que se incorpore al festival este sábado.

PUBLICIDAD

Uno de los momentos más destacados de la presentación ha llegado con la intervención de Lorenzo Silva, quien ha confesado que durante años consideró imposible que su novela pudiera convertirse en una película.

"Fue hace veintitantos años cuando yo escribí la novela en la que se basa la película, y en aquel momento algunas personas me dijeron: 'Esta novela tiene una película'. Yo siempre les decía: 'Que nunca se hará'", ha recordado.

PUBLICIDAD

"Sinceramente, yo nunca creí que esto se pudiera convertir en cine", ha reconocido el escritor, quien ha recuperado una reflexión pronunciada minutos antes por la productora María Luisa Gutiérrez durante la misma gala. "Decía antes María Luisa que toda película es un pequeño milagro. Yo creo que esta película es un gran milagro", ha afirmado.

El novelista también ha recordado su experiencia durante el rodaje y las exigentes condiciones de trabajo en el desierto almeriense. "Rodar en Almería es muy bonito, pero en verano también tiene su dureza, sobre todo en Tabernas", ha señalado antes de atribuir el resultado al "esfuerzo", la "ilusión" y el "coraje" de quienes participaron en la producción.

PUBLICIDAD

Por su parte, Salva Reina ha agradecido al público su asistencia a la proyección y ha destacado la importancia de los escenarios naturales de la provincia. "Rodar en Almería ha sido una pasada, y poder rodar en estos escenarios creo que nos ha ayudado muchísimo a poder hacer esta película", ha manifestado.

El Premio Filming Almería, instaurado en 2016, ha sido entregado por la diputada provincial de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, y el director de FICAL, Enrique Iznaola.

PUBLICIDAD

Tras la ceremonia, el público ha asistido a la proyección de 'Carta blanca', con la que el festival ha inaugurado sus diez días de programación cinematográfica. EFE

mma/amd