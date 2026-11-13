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Borja Jiménez destaca el potencial del Eibar, que llegó a "encadenar siete victorias"

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Cádiz, 13 nov (EFE).- El entrenador del Cádiz, Borja Jiménez, destacó este viernes el potencial del Eibar, al que su equipo visita el domingo, y afirmó que ha demostrado su capacidad ante adversarios de entidad y recordó que llegó a "encadenar "siete victorias seguidas", desde agosto hasta primeros de octubre.

Jiménez manifestó en rueda de prensa que el equipo vasco "está haciendo las cosas bien" y sabe "aprovechar las particularidades" de su estadio, el Municipal de Ipurúa, donde anticipó que el Eibar, cuarto de LaLiga Hypermotion con 23 puntos frente a los 10 del Cádiz, antepenúltimo, les obligará a recurrir al "juego largo".

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El técnico abulense indicó que el conjunto gaditano sabe el partido que le "espera" y está preparado para afrontar un encuentro "discontinuo", por lo que incidió en la necesidad de "estar muy concentrados" durante los noventa minutos.

En cuanto a la preparación del encuentro, explicó que el equipo ha completado una semana habitual de trabajo, con "cinco entrenamientos", en los que se ha puesto el foco especialmente en la evolución colectiva y en la preparación del planteamiento para el partido.

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El cuerpo técnico del Cádiz ha centrado sus esfuerzos en el "crecimiento del equipo" y en ajustar el "plan de partido" ante el conjunto armero, advirtió Jiménez.

La preparación ha estado condicionada por las bajas derivadas de las lesiones y las ausencias de internacionales, aunque Borja Jiménez encontró una nota positiva en la reincorporación del uruguayo Gonzalo Petit y el ucraniano Vladys Kopotun, delanteros que están disponibles para viajar y, según dijo, podrán "ayudar" en el compromiso ante el Eibar.

El preparador del cuadro amarillo también se refirió a las dificultades ofensivas que está encontrando su equipo y reconoció que el Cádiz necesita aumentar su producción en ataque.

"No generamos el volumen ofensivo necesario para ganar", admitió, al tiempo que explicó que el trabajo se está orientando a mejorar la agresividad colectiva desde la parcela defensiva hasta las posiciones más adelantadas.

En esa línea, Jiménez señaló que el Cádiz está tratando de defender cada vez más arriba y destacó la importancia de mantener una actitud exigente en el proceso de mejora.

También aseguró que el vestuario y el cuerpo técnico son "muy autocríticos" y que esa capacidad de análisis resulta necesaria para corregir los errores y seguir avanzando. EFE

jsb/cc/apa

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