Aznar dice que Sánchez debe cambiar "la fuerza de la gente" por "la fuerza del prostíbulo"

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Cartagena (Murcia), 13 nov (EFE).- El expresidente del Gobierno José María Aznar ha reclamado este viernes un respaldo amplio para Alberto Núñez Feijóo el 29N para que pueda formar un Gobierno fuerte y actuar desde el primer día para "reconstruir el Estado", recuperar la confianza en las instituciones y poner fin a la división entre españoles.

Aznar, en un acto de campaña del PP en Cartagena (Murcia), también ha ironizado sobre las camisetas que Pedro Sánchez luce en sus mítines, en las que aparecen lemas de campaña como 'La fuerza de la gente', y ha propuesto cambiar los mensajes por otros como "la fuerza del plagio", "la fuerza del prostíbulo", "la fuerza de la traición" o "la fuerza del delito", en alusión a las polémicas que atribuye al jefe del Ejecutivo.

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Ha asegurado que en España no hay simplemente políticos corruptos en el Gobierno, sino que "había una banda de delincuentes que se hicieron con el Gobierno de España".

Aznar ha advertido de que el próximo Gobierno tendrá que afrontar las tensiones del independentismo catalán, de Bildu, de la extrema izquierda y de los problemas relacionados con la integridad territorial. A su juicio, estos desafíos requieren un Ejecutivo con suficiente respaldo parlamentario y capacidad para tomar decisiones desde el comienzo de la legislatura.

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El expresidente ha denunciado también el deterioro de las infraestructuras, aludiendo a la reciente catástrofe ferroviaria, y ha criticado la gestión de los fondos europeos. En este sentido, ha cuestionado que no se hayan destinado más recursos a un Plan Hidrológico Nacional, a renovar las infraestructuras o a reforzar la defensa y la seguridad nacional.

Aznar ha reclamado asimismo recuperar la independencia de la Fiscalía y el respeto a los jueces, garantizar la libertad de los medios de comunicación y abordar los problemas de vivienda y ocupación. También ha acusado al Gobierno de estar marcado por la corrupción y el despilfarro de recursos públicos.

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"Sin unidad, no hay libertad, ni hay convivencia, ni hay democracia", ha afirmado, antes de insistir en que el 29N no será una elección convencional entre dos alternativas de Gobierno, sino una decisión sobre la continuidad del sistema constitucional español, la unidad nacional y la convivencia entre ciudadanos. EFE

(foto)