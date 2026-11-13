Andalucía exige un calendario claro para la conexión segura de AVE con Madrid

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Málaga, 13 nov (EFE).- La Junta de Andalucía exige disponer de "un calendario claro" para contar con una "conexión segura" del tren de alta velocidad entre esta comunidad y Madrid ante la actual "desconexión" tras el accidente de Urda (Toledo), que "perjudica" a empresas, el turismo y ciudadanos, según su portavoz, Carolina España.

La también consejera andaluza de Economía, Hacienda y Fondos Europeos ha asegurado en Málaga que esta tierra "no puede ser una potencia económica y estar desconectada por alta velocidad de Madrid".

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Por ello, tras el perjuicio ocasionado en el pasado puente de noviembre y ante el próximo de diciembre por la situación ferroviaria, ha reclamado un calendario concreto: "No sabemos cuándo se va a volver a abrir la línea".

"Hemos demostrado en Málaga que sabemos crecer, que sabemos competir, pero tenemos que hacerlo con las comunicaciones en perfecto estado", ha destacado en la entrega de la decimocuarta edición de los premios empresariales 'Hacemos Málaga'.

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Ha resaltado la reciente aprobación en el Parlamento de Andalucía del presupuesto de la Junta para 2027, de 54.716 millones de euros: "El más alto de la historia de nuestra tierra, pero también el más alto de España".

"Unos presupuestos que blindan los servicios públicos, que va a destinar casi 6.800 millones de euros para apoyar a las empresas, para impulsar la economía", ha añadido, además de incidir en que "sin presupuestos no se puede gobernar, y menos durante muchos años" y que a Málaga destinarán 842 millones. EFE

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