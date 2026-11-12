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Sol transfiere a la familia de De Miguel la mayor parte de los 213.571 euros recaudados

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Alicante, 12 nov (EFE).- El futbolista del Hércules Fran Sol, impulsor la pasada semana de una campaña solidaria, informó de que ya ha transferido a la mujer y a los padres de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife fallecido recientemente, la mayor parte de los 213.571 euros recaudados para ayudar a la familia del jugador.

Sol explicó que todavía queda una parte de las donaciones pendiente de llegar a su cuenta, ya que la plataforma GoFundMe realiza las transferencias a medida que los fondos están disponibles. Una vez recibido el importe restante, se ha comprometido a entregarlo también a la familia.

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El delantero aseguró que no se quedará "con ni un solo céntimo" de la recaudación y que conserva los justificantes bancarios de las transferencias realizadas para garantizar la transparencia del proceso.

El delantero madrileño explicó, en una nota pública, que decidió poner en marcha la iniciativa junto a su familia con el objetivo de "hacer algo más que compartir publicaciones en redes sociales y convertir el apoyo de toda la comunidad del fútbol en una ayuda real" para la mujer, el hijo y los padres de Jesús de Miguel.

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"Desde el primer momento, nuestra intención ha sido que todo el dinero recaudado llegue íntegramente a la familia de Jesús", señaló el futbolista, quien agradeció la colaboración de todas las personas que han donado, compartido la campaña o mostrado su cariño a los familiares.

El jugador reconoció que "ninguna cantidad de dinero podrá aliviar el dolor de una pérdida tan terrible", aunque espera que la solidaridad recibida pueda ayudar a la familia a afrontar el futuro "con algo más de tranquilidad".

Fran Sol anunció que publicará una última actualización cuando se hayan completado todas las transferencias para confirmar que la totalidad de los fondos ha sido entregada a sus destinatarios.

Entre los miles de donantes, en su mayoría anónimos, se encuentran jugadores profesionales de Primera, Segunda y Primera RFEF, así como varios de los recientes campeones del mundo con la selección española.

EFE

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pvb sm/ism

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