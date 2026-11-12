Sindicatos médicos aplazan la marcha del 21 de noviembre en Madrid tras valorar cambios

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Madrid, 12 nov (EFE).- La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA) y el Sindicato Médico de Euskadi (SME) han aplazado la manifestación del 21 de noviembre en Madrid tras valorar los cambios que motivaron su convocatoria y en el recorrido por los actos de campaña electoral.

Según explica en un comunicado, el Comité de Huelga aplaza esa marcha "para preservar la neutralidad de sus reivindicaciones", pero recuerdan que el conflicto laboral sigue abierto y que se exigirá la apertura inmediata de negociaciones al nuevo Ejecutivo.

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Las organizaciones sindicales inciden que "mantener una convocatoria a cualquier precio sin tener en cuenta todos los factores actuales podría suponer que se antepone el cumplimiento de un calendario fijado a una auténtica defensa de los intereses reales de los médicos".

En este sentido, el Comité de Huelga recuerda que esta convocatoria de manifestación estatal implica el desplazamiento de miles de personas a la capital en un momento de especial sensibilidad y dificultades logísticas tras el trágico accidente ferroviario de Urda.

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Entre los convocantes, figuran tanto el sindicato médico CESM Castilla-La Mancha como el Sindicato Médico Andaluz (SMA), cuyos territorios son los más afectados por la suspensión de la línea de tren que une Madrid con el sur de la península.

Otro aspecto que las organizaciones sindicales estacan es "el actual clima político y social que se ha agitado desde el anuncio del adelanto electoral, con una creciente tensión y confrontación, tanto en las calles por parte de diversos colectivos como entre los actores políticos".

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Este contexto, "alimenta el riesgo de que las reivindicaciones de los médicos caigan en una instrumentalización partidista, lo que supondría utilizar los derechos de médicos y facultativos como moneda de cambio electoral".

Los sindicatos médicos señalan "el cambio de última hora" comunicado por la Subdelegación del Gobierno del itinerario por los actos de campaña electoral, por lo que la marcha no podía terminar frente al Congreso de los Diputados, que "desvirtúa el objeto de la movilización, que pretendía llevar las reivindicaciones del colectivo a la sede del poder legislativo".

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En este sentido, recalcan que este aplazamiento no supone ninguna renuncia y que se mantienen intactas las reivindicaciones que motivan la huelga médica nacional, "como son un estatuto y un ámbito de negociación propios, una clasificación profesional acorde a los especiales requisitos de formación y responsabilidad y unas condiciones laborales y retributivas dignas, con una regulación justa de las guardias, la jornada y los descansos". EFE