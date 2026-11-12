Espana agencias

Sánchez asegura que habrá una "remontada épica" el 29N y el PSOE gobernará cuatro años más

Guardar

Sevilla/Madrid, 12 nov (EFE).- El presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, ha asegurado este jueves que en las elecciones del próximo 29 de noviembre habrá una "participación histórica" con una "remontada épica" del PSOE y su partido seguirá gobernando cuatro años más.

En el acto de apertura de la campaña del PSOE, celebrado en Sevilla y al que han asistido 4.000 personas, Sánchez se ha dirigido al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y al de Vox, Santiago Abascal, y ha dicho que el 29N la "España de progreso" volverá "a derrotar a la involución en las urnas".

PUBLICIDAD

El socialista ha subrayado que PP y Vox "no son la alternativa" sino "la involución como Trump, Bolsonaro o Milei" y ha pedido a la ciudadanía que lo no quiere para el mundo, no lo quiera para España.

"Hay que votar con fuerza el próximo 29 de noviembre (...) No vamos a permitir que nuestro país se convierta en el patio trasero de ninguna internacional ultraderechista", ha subrayado entre aplausos y gritos de 'presidente, presidente'.

PUBLICIDAD

Sánchez, ataviado con una camiseta con el lema "la fuerza de las mujeres", ha defendido las políticas del Gobierno en materia de educación, dependencia, permisos de paternidad o vivienda como el decreto convalidado hoy en la Diputación Permanente del Congreso.

"Si todo eso lo hemos logrado con un Gobierno de coalición en minoría parlamentaria, imaginaos lo que podemos lograr con 176 escaños que es lo que va a salir de las urnas el próximo 29 de noviembre", ha dicho.

Ha prometido que durante la próxima legislatura blindará la revalorización de las pensiones y el derecho al aborto en la Constitución.

Sánchez ha subrayado que es muy afortunado porque preside "el mejor país del mundo" y el "mejor partido de España", pero sobre todo por ser esposo de Begoña Gómez y el padre de sus hijas.

Gómez ha tomado la palabra por primera vez en un mitin del PSOE para agradecer el apoyo del partido en el proceso judicial que le afecta y ha pedido el voto de las mujeres para evitar que una victoria del PP y Vox suponga un retroceso en la igualdad de género.

También el candidato se ha dirigido a las mujeres españolas para pedirles su apoyo en las urnas "porque cuando las mujeres dan un paso al frente, toda España va detrás".

El presidente ha salido en defensa de los sindicatos y ha dicho que no hace falta ser sindicalista para reivindicar el trabajo de UGT y CC.OO. en favor de la clase media trabajadora.

"Para que digan ahora que un derecho constitucional, el de la huelga, es un disparate, que los sindicatos son una mafia, una basura, lo han venido a decir dirigentes del PP y de Vox, qué vergüenza".

Sánchez ha subrayado que a los sindicatos no hay que insultarles sino agradecerles la reforma laboral, la subidas de los salarios o los avances en igualdad salarial entre hombres y mujeres.

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha equiparado a Sánchez, con el presidente brasileño, Lula da Silva o los candidatos demócratas en Estados Unidos y ha subrayado: "Hay esperanza".

El candidato ha terminado el mitin -que ha contado con una actuación de la cantante Julia de Arco-, de la misma manera con la que lo ha empezado, bailando la canción 'T amaré' y lanzando un mensaje optimista, seguro de la victoria: "A votar, a ganar y a gobernar cuatro años más". EFE

(Foto) (Vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales 29-N en directo: Feijóo promete impulsar “una auditoría del saqueo” para determinar el destino del dinero público

La campaña electoral arranca oficialmente a las 00:00 de este viernes, y PP, PSOE, Frente Amplio y Podemos celebran hoy actos en los que todavía no podrán pedir aún el voto de forma expresa. También este jueves el Congreso vota los dos decretos de vivienda del Gobierno

Elecciones generales 29-N en directo: Feijóo promete impulsar “una auditoría del saqueo” para determinar el destino del dinero público

El patrimonio millonario de Jordi Wild tras ser el podcast más escuchado de España: “Debe estar entre los cuatro o cinco millones de euros”

El youtuber catalán entrevista a los políticos en la carrera de las elecciones del 29-N

El patrimonio millonario de Jordi Wild tras ser el podcast más escuchado de España: “Debe estar entre los cuatro o cinco millones de euros”

Vox detalla en su programa electoral sus planes para RTVE si llega al Gobierno: “Acabar con el despilfarro y ponerla al servicio de los españoles”

El partido de Santiago Abascal ha explicado lo que haría con la televisión pública en medio de la polémica por ‘La Revuelta’

Vox detalla en su programa electoral sus planes para RTVE si llega al Gobierno: “Acabar con el despilfarro y ponerla al servicio de los españoles”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Begoña Gómez protagoniza el arranque de la campaña electoral del PSOE en Sevilla: “No vamos a permitir que nadie decida por nosotras”

La esposa de Pedro Sánchez ha agradecido el apoyo recibido y ha apelado al voto para defender los derechos de las mujeres el 29 de noviembre

Begoña Gómez protagoniza el arranque de la campaña electoral del PSOE en Sevilla: “No vamos a permitir que nadie decida por nosotras”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N en directo: Feijóo promete impulsar “una auditoría del saqueo” para determinar el destino del dinero público

Elecciones generales 29-N en directo: Feijóo promete impulsar “una auditoría del saqueo” para determinar el destino del dinero público

Begoña Gómez protagoniza el arranque de la campaña electoral del PSOE en Sevilla: “No vamos a permitir que nadie decida por nosotras”

Vox lleva al 29-N un programa electoral con repatriaciones y deportaciones de migrantes, prioridad nacional y derogación de leyes de género

La UCO confirma que Pedro Sánchez se reunió con Cristian Corvillo, el supuesto chófer del presidente que negó conocer y que ha sido detenido por el caso Koldo

La jueza ordena el cese total de actividad de Núcleo Nacional y el cierre de sus sedes

ECONOMÍA

Las propuestas de Vox ante la crisis del acceso a la vivienda para el 29-N: prioridad nacional, rebaja fiscal masiva y combatir la okupación

Las propuestas de Vox ante la crisis del acceso a la vivienda para el 29-N: prioridad nacional, rebaja fiscal masiva y combatir la okupación

Los jóvenes, cada vez más lejos de comprar una casa: los expertos dan las claves para solucionar el problema

Prohibido cobrar gastos de inmobiliaria al inquilino y los anuncios deben informar si quien alquila es un gran tenedor: otras medidas clave del decreto de vivienda

Competencia estrecha el cerco sobre las gasolineras: vigila sus márgenes y abre expedientes sancionadores a las que incumplen

Hacienda cambia las reglas de las prejubilaciones: los trabajadores pueden pagar hasta 60.000 euros más en IRPF por la indemnización

DEPORTES

República Checa - España, en directo: Yeremy Pino pone tierra de por medio tras una asistencia impresionante de Unai Simón

República Checa - España, en directo: Yeremy Pino pone tierra de por medio tras una asistencia impresionante de Unai Simón

Muere un futbolista de 22 años tras sufrir un paro cardíaco: estuvieron 45 minutos intentando reanimarle en el campo

El golpe más duro para el ciclismo español: el calvario de Joan Roca que le obliga a bajarse de la bici a los 20 años por salud

Tensión en el FC Barcelona por el desahogo de Fermín, el héroe del Metropolitano: “Me molesta que siempre se me dé menos valor”

Aitana Bonmatí, sobre su infancia: “Salía de casa a las seis de la tarde y volvía a las doce de la noche. Los deberes los hacía como podía, en el tren o el autobús”