Sánchez asegura que habrá una "remontada épica" el 29N y el PSOE gobernará cuatro años más

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Sevilla/Madrid, 12 nov (EFE).- El presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, ha asegurado este jueves que en las elecciones del próximo 29 de noviembre habrá una "participación histórica" con una "remontada épica" del PSOE y su partido seguirá gobernando cuatro años más.

En el acto de apertura de la campaña del PSOE, celebrado en Sevilla y al que han asistido 4.000 personas, Sánchez se ha dirigido al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y al de Vox, Santiago Abascal, y ha dicho que el 29N la "España de progreso" volverá "a derrotar a la involución en las urnas".

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El socialista ha subrayado que PP y Vox "no son la alternativa" sino "la involución como Trump, Bolsonaro o Milei" y ha pedido a la ciudadanía que lo no quiere para el mundo, no lo quiera para España.

"Hay que votar con fuerza el próximo 29 de noviembre (...) No vamos a permitir que nuestro país se convierta en el patio trasero de ninguna internacional ultraderechista", ha subrayado entre aplausos y gritos de 'presidente, presidente'.

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Sánchez, ataviado con una camiseta con el lema "la fuerza de las mujeres", ha defendido las políticas del Gobierno en materia de educación, dependencia, permisos de paternidad o vivienda como el decreto convalidado hoy en la Diputación Permanente del Congreso.

"Si todo eso lo hemos logrado con un Gobierno de coalición en minoría parlamentaria, imaginaos lo que podemos lograr con 176 escaños que es lo que va a salir de las urnas el próximo 29 de noviembre", ha dicho.

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Ha prometido que durante la próxima legislatura blindará la revalorización de las pensiones y el derecho al aborto en la Constitución.

Sánchez ha subrayado que es muy afortunado porque preside "el mejor país del mundo" y el "mejor partido de España", pero sobre todo por ser esposo de Begoña Gómez y el padre de sus hijas.

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Gómez ha tomado la palabra por primera vez en un mitin del PSOE para agradecer el apoyo del partido en el proceso judicial que le afecta y ha pedido el voto de las mujeres para evitar que una victoria del PP y Vox suponga un retroceso en la igualdad de género.

También el candidato se ha dirigido a las mujeres españolas para pedirles su apoyo en las urnas "porque cuando las mujeres dan un paso al frente, toda España va detrás".

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El presidente ha salido en defensa de los sindicatos y ha dicho que no hace falta ser sindicalista para reivindicar el trabajo de UGT y CC.OO. en favor de la clase media trabajadora.

"Para que digan ahora que un derecho constitucional, el de la huelga, es un disparate, que los sindicatos son una mafia, una basura, lo han venido a decir dirigentes del PP y de Vox, qué vergüenza".

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Sánchez ha subrayado que a los sindicatos no hay que insultarles sino agradecerles la reforma laboral, la subidas de los salarios o los avances en igualdad salarial entre hombres y mujeres.

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha equiparado a Sánchez, con el presidente brasileño, Lula da Silva o los candidatos demócratas en Estados Unidos y ha subrayado: "Hay esperanza".

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El candidato ha terminado el mitin -que ha contado con una actuación de la cantante Julia de Arco-, de la misma manera con la que lo ha empezado, bailando la canción 'T amaré' y lanzando un mensaje optimista, seguro de la victoria: "A votar, a ganar y a gobernar cuatro años más". EFE

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