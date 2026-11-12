Rufián se pregunta por qué ha tardado tanto en convocarse una huelga y arranca la campaña "con ganas de revancha"

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El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, se ha preguntado este jueves porqué se ha tardado 14 años en convocar una huelga general como la que tuvo lugar este miércoles por una vivienda y unos salarios dignos y ha avanzado que arranca la campaña electoral para las elecciones del día 20 "con ganas de revancha".

Lo ha dicho en la Cámara Baja, donde ha acudido al debate de convalidación de los dos decretos ley de vivienda que acoge la Diputación Permanente, el único órgano parlamentario que sigue activo tras la disolución de las Cortes.

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¿AFECTARÁ A LA CAMPAÑA?

"Al final la pregunta no es por qué se hizo una huelga ayer, sino por qué tardó tanto, porque había habido muchos motivos durante 13 años", ha deslizado el cabeza de lista de ERC por Barcelona, quien no ha sabido contestar a si la movilización con la vivienda afectará o no la campaña electoral que empieza en unas horas. "Todo afecta y nada afecta", ha comentado.

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Desde su punto de vista, en campaña "cada día es una eternidad" y hay que ir jornada a jornada, hablando e intentando interpretar el sentir de la gente y siendo "lo más normal posible".

"Tampoco yo sé bien bien cuál es la fórmula mágica ahora", ha admitido, antes de avisar de que "las encuestas las carga el diablo". "Yo me voy a dejar la vida. Tengo muchísimas ganas, muchas, sobre todo de revancha contra aquellos que nos oprimen", ha señalado, dando por hecho que este periodo "va a ser divertido".

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