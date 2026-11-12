PSOE no contempla la dimisión de Marlaska, que exigen los socios por las cargas policiales

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Madrid, 12 nov (EFE).- El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha asegurado este jueves que no contemplan la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como exigen los socios del Gobierno y de investidura, por las cargas policiales que se produjeron ayer durante la jornada de huelga general.

Según ha dicho en la Cámara, el ministro ya ha pedido una investigación sobre lo ocurrido y con lo que arroje "se tomarán las decisiones que haya que tomar pero no contemplamos la dimisión del ministro".

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Ha explicado que el distinguiría dos tipos de episodios en relación con la actuación policial de ayer: el primero, lo que sucedió en Barcelona, donde tras una manifestación pacífica, algunos encapuchados pretendieron extender la violencia y eso "hay que perseguirlo con todas las consecuencias incluso penales".

Otra cosa es, ha señalado, las imágenes que se vieron en Madrid y que no les gustaron, aunque el ministro -ha recordado López- ha pedido "una investigación a fondo" aparte de que ha prohibido el uso de gas pimienta en este tipo de manifestaciones.

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De las críticas del PP y Vox a la huelga y a los sindicatos, el portavoz socialista ha asegurado que "por mucho que lo digan no son constitucionalistas" y ha advertido de que si consideran que reivindicar el derecho a una vivienda digna, y mejores salarios y servicios sociales es ir contra ellos es porque si gobiernan no van a defender todos estos derechos.

Además, el dirigente socialista cree que estas críticas de PP y Vox demuestran que están "muy nerviosos porque cada día sus perspectivas empeoran" mientras que en el PSOE "estamos mejor y con mayor respaldo en la calle". EFE

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