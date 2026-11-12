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Pedro Martínez: "No deberíamos sacar pecho, somos el Madrid"

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Madrid, 12 nov (EFE).- Pedro Martínez, entrenador del Real Madrid, se mostró satisfecho por la victoria de los suyos ante el Estrella Roja (105-84) en la jornada 11 de la Euroliga, aunque dijo que pese a las bajas, no deberían "vanagloriarse" por el triunfo ni "sacar pecho".

"Un partido que hemos empezado bien, con muchísimo acierto y buena defensa. Hemos cogido una distancia muy buena, con unos minutos buenos en el primer cuarto. En el segundo nos ha costado más, con pérdidas, y ahí se ha recortado la distancia. En la segunda parte hemos estado bien. En general hemos hecho un partido muy sólido", analizó el técnico en la rueda de prensa posterior al partido.

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El Madrid volvió a arrasar a la mejor defensa de la competición, que hasta el momento encajaba sólo 74 puntos de media. Lo hizo, además con las bajas de Campazzo, Maledon, Deck, Jantunen y Garuba. Pese a ello, Martínez no quiso caer en demasiados halagos.

"Creo que no deberíamos sacar pecho, somos el Madrid. Un buen equipo y buenos jugadores. Es una plantilla larga para solventar esta situaciones. Evidentemente, echamos de menos a los que no están pero lo que hacemos es confiar en los que están. No queremos tampoco quejarnos porque es hasta una falta de respeto, según lo mires, porque no respetaríamos a los que sí que están", aseguró.

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"Entendemos las lesiones como parte del juego y confiamos en todos. No podemos vanagloriarnos, pies en el suelo. Ahora vienen tres partidos fuera y veremos si podemos recuperar a alguno. Hacer las cosas día a día", agregó

En esa línea, valoró el resurgir del equipo tras un mal segundo cuarto.

"Eso va de la mano de tener el máximo respeto por el rival. Te tiene que dar un poco de tranquilidad de espíritu que no todo es culpa tuya. El otro equipo tiene mucha calidad y tienes un parcial malo. El basket es un juego de parciales y a veces no pueden ser siempre buenos para nosotros. Es importante centrarte en tus básicos y en lo que entrenes cada día y entrar en una situación que te beneficie", reflexionó.

Además, volvió a congratularse por la "polivalencia" de jugadores como Sergio Llull u Olivier Sarr y del buen partido de Nick Smith Jr., que no jugó por decisión técnica el pasado domingo en Liga Endesa ante el UCAM Murcia.

"El chico (Smith Jr) siempre tiene buena mentalidad en el día a día. Tengo muchos jugadores y quiero que todos tengan la oportunidad. No siempre puedo demostrárselo a todos, el número de minutos es limitado y hay muchos jugadores. Con tiempo estoy capacitado para mostrarles esa confianza. El otro día no jugó y hoy ha salido de titular. Intentamos que todos tengan su espacio si tienen buena mentalidad. Jugamos muchos partidos y les necesitamos a todos", finalizó. EFE

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