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Más de un centenar de incidentes en Baleares, la mayoría en Mallorca, por el fuerte viento

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Palma, 12 nov (EFE).- El centro de Coordinación de Emergencias del 112 en Baleares había gestionado 112 incidentes hasta las 18.00 horas de este jueves por el fuerte viento causado por la borrasca Charles, de los que buena parte han sido en Mallorca, con un centenar, ninguna de ellas grave.

Del total de incidentes registrados durante la jornada, 55 han sido en Palma, 15 en Llucmajor, 5 en Calvià, 3 en Felanitx y otros 3 en Manacor, que han sido los municipios más afectados, según el balance de Emergencias.

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En Ibiza ha habido 8 incidencias y en Menorca 4.

Por tipología, ha habido 44 caídas de árboles sobre la calzada, 20 desprendimientos de elementos urbanos, 20 incidencias por riesgo de desprendimiento, 15 árboles caídos, una embarcación a la deriva y otra accidentada.

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A las 18 horas, de los 112 incidentes atendidos, 11 seguían abiertos.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene activado este jueves el aviso naranja por mala mar en el Llevant, Sur y Tramuntana de Mallorca y en toda Menorca por viento del oeste y suroeste de 50 a 70 km/h (fuerza 7 a 8) y olas de 4 a 5 metros, con mayor impacto en costas orientadas al oeste y suroeste.

El aviso por fenómenos costeros es amarillo en la costa norte de Mallorca y en las Pitiusas, y también por viento de hasta 70 km/h en todo el archipiélago. EFE

(foto)

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