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Los discos de la semana: U2 se inspira en Lorca y Rosalía en su disco más esperado

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Madrid, 12 nov (EFE).- El decimosexto álbum de estudio de U2 acapara esta semana los focos entre las novedades discográficas, calificado por algunos críticos como lo mejor que han hecho en décadas y porque, como su título indica, tiene una fuerte influencia española, con Federico García Lorca y Rosalía como fuentes de inspiración.

Nueve años desde 'Songs of Experience' (2017). Nunca se habían tomado los irlandeses un plazo tan largo entre discos con material nuevo y en este retorno tan esperado, que se facturó a la vez que sus EP previos 'Days of Ash' e 'Easter Lily' repiten como productor con Jacknife Lee, esta vez en solitario, para dar forma a canciones que reflejan las tensiones políticas actuales.

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Los sevillanos Zatu y Acción Sánchez, veteranos del rap en España con 30 años de carrera ya a la espalda, han querido buscar nuevos caminos de expresión en su regreso tres años después de 'Inkebrantable '. Este décimo disco de estudio incluye además el debut de la hija del primero, Ana Rey.

Producido por Paco Loco junto a los propios Punsetes y masterizado por Greg Obis, se trata del octavo disco de estudio de esta banda referente del pop alternativo español y se convierte en un desahogo rock al sentimiento de desengaño y crisis colectiva.

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El músico manchego Joni Antequera sigue ampliando la discografía de su proyecto musical personal con un séptimo álbum de estudio que también amplía su paleta sonora, cruzando los sonidos latinoamericanos con su firma de pop alternativo.

Primer álbum de estudio en solitario para quien fuera cantante y compositor de Second hasta la disolución de la banda murciana. Se trata de nueve canciones que él mismo ha coproducido junto a Jorge Guirao, en las que intenta marcar distancia frente a su anterior etapa, aunque su rotunda voz sigue ahí inconfundible.

El cada vez menos joven compositor e intérprete de folk rock británico se acerca a la madurez con un séptimo álbum "bastante personal y reflexivo", según sus propias palabras, y con la producción de Jimmy Hogarth "en otro paso hacia su sonido más antiguo".

El productor y DJ danés entrega diez temas contundentes en los que se alternan, contraponen y dialogan "explosiones de ruido guitarrístico con pasajes de shoegaze de una intensidad arrolladora". Su propio autor lo define así: "Lo ruidoso se volvió aún más ruidoso; lo onírico, más onírico, y lo melódico, todavía más melódico".

La artista ganadora de dos premios BRIT surgida del concurso 'The Voice' publica su ya tercer disco de estudio, en el que confluyen sonidos de guitarra con su más habitual sello de música "dance" y "drumm and bass". EFE

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