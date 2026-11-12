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La lluvia cede y da paso a un temporal de viento con 7 comunidades en aviso, 4 en naranja

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Madrid, 12 nov (EFE).- Las fuertes y persistentes lluvias de las últimas horas comienzan a remitir para dar paso a un fuerte temporal de viento y fenómenos costeros adversos en siete comunidades de las que cuatro, de la mitad este peninsular, han activado este jueves el aviso naranja (peligro importante), informa la Aemet en su web.

En Andalucía, solo la provincia de Almería continúa con alerta naranja por rachas de viento del oeste de hasta 100 kilómetros por hora en el valle del Almanzora, Los Vélez y Almería capital, mientras que en el Levante almeriense hay temporal marítimo, con vientos del oeste y suroeste de entre 50 y 74 km/h y olas de 3 a 4 metros.

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En Granada y Jaén hay alerta amarilla (peligro bajo) por rachas de hasta 80 km/h, en Cazorla, Segura, valle de Guadalquivir y de hasta 90 km/h en Nevada y Alpujarras (Granada).

En el Mediterráneo, las Baleares tienen aviso naranja por temporal marítimo en Menorca y en Mallorca, sobre todo en la sierra de Tramontana, el sur y el levante de la isla, donde los vientos del oeste y suroeste soplarán entre 50 y 70 kilómetros por hora (fuerza 7 a 8) y olas de 4 a 5 metros.

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Aemet advierte de que el temporal tendrá mayor impacto en las costas del archipiélago orientadas al oeste y suroeste, con avisos activos desde las 3:00 horas hasta la medianoche y una probabilidad de entre el 40 y el 70 %.

La Región de Murcia está también en naranja por vientos del oeste con rachas de hasta 100 kilómetros por hora en zonas del noroeste; En el Altiplano, el valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y en el Campo de Cartagena y Mazarrón tienen alerta amarilla por rachas de hasta 80 km/h, mientras que en la Vega del Segura podrán alcanzar 70 km/h.

Además, el litoral de Lorca y Águilas y el Campo de Cartagena y Mazarrón estarán en amarillo por temporal marítimo con vientos del suroeste de entre 50 y 60 km/h (fuerza 7) y olas de 2 a 3 metros.

Castilla-La Mancha ha activado el nivel naranja por vientos en las comarcas de Alcaraz y Segura (Albacete) con rachas del oeste de hasta 90 kilómetros por hora hasta las 18:00 horas, cuando el aviso bajará a amarillo por rachas de hasta 70 km/h.

También están en amarillo áreas de La Mancha albaceteña y Hellín y Almansa, con vientos de hasta 70 km/h, así como Parameras de Molina, en Guadalajara y la Serranía de Cuenca, donde las rachas del suroeste alcanzarán los 80 km/h.

Al nordeste peninsular, Cataluña sigue en amarillo por lluvias en el litoral y prelitoral de Barcelona y al sur de Girona, con acumulados de 20 litros por metro cuadrado en una hora y 60 litros en 12 horas; Asimismo, hay nivel amarillo por vientos del oeste en zonas de las cuatro provincias, con rachas de hasta 80 kilómetros por hora en el prelitoral de Barcelona, Girona y de Tarragona.

Además, el temporal marítimo mantiene en aviso amarillo las costas de Barcelona, Girona y Tarragona, con vientos del suroeste de entre 50 y 60 km/h (fuerza 7) y olas de 2 a 3 metros.

Aemet ha anunciado que en las comunidades de Asturias, Cantabria y Galicia y en el archipiélago canario se mantiene la alerta amarilla por lluvias. EFE

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