Espana agencias

La 'Huelga de Bandas', la más larga del franquismo, declarada Lugar de Memoria Democrática

Guardar

Bilbao, 12 nov (EFE).- El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves la resolución del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática por la que se declara Lugar de Memoria Democrática la histórica 'Huelga de Bandas' de Etxebarri (Bizkaia), el paro más largo del franquismo.

El ministerio recuerda que la huelga desarrollada en la empresa Laminación de Bandas en Frío de la localidad vizcaína constituye "uno de los episodios más relevantes de la historia del movimiento obrero durante la dictadura franquista".

PUBLICIDAD

Iniciada el 30 de noviembre de 1966 y prolongada durante 163 días, hasta el 15 de mayo de 1967, fue uno de los conflictos sociolaborales más relevantes desarrollados bajo el régimen.

El paro adquirió una importancia que "trascendió ampliamente el ámbito estrictamente laboral", pues se convirtió en un acontecimiento de "especial significación para la reconstrucción del movimiento obrero organizado y para la oposición social a la dictadura".

PUBLICIDAD

Según expone la resolución del BOE, el conflicto tuvo su origen en discrepancias relativas a las condiciones de trabajo y a la reducción de las primas de producción.

Sin embargo, la movilización evolucionó rápidamente hacia una experiencia de organización colectiva que "desbordó los cauces de representación establecidos por el Sindicato Vertical", implantado por el régimen franquista, que integraba obligatoriamente a trabajadores y empresarios en una misma estructura.

La elaboración y distribución de hojas informativas clandestinas constituyó uno de los elementos más característicos de la huelga, destaca el ministerio.

Estos instrumentos permitieron mantener la comunicación entre los trabajadores, extender la solidaridad a otras empresas e impulsar una red de apoyo que alcanzó a amplios sectores sociales.

La reivindicación de la readmisión de los trabajadores despedidos por haber participado en la movilización quedó sintetizada en el lema 'Todos o ninguno'.

Según la documentación elaborada posteriormente por los propios protagonistas y por investigadores del movimiento obrero, la empresa llegó a despedir inicialmente a 564 trabajadores.

En su resolución, el ministerio también subraya la participación de las mujeres de los huelguistas, que intervinieron activamente en las movilizaciones y protagonizaron acciones tan significativas como la ocupación de la sede del Sindicato Vertical en Basauri.

La respuesta del franquismo alcanzó uno de sus momentos más significativos el 12 de marzo de 1967, cuando más de 200 representantes obreros fueron detenidos en la denominada Mina del Alemán, en las laderas de los montes de La Arboleda.

La detención masiva contribuyó a la convocatoria de una huelga general de solidaridad y la posterior declaración del estado de excepción en Bizkaia en abril de 1967.

El conflicto terminó en mayo de 1967 en un contexto "marcado por el estado de excepción, la represión, los despidos y las deportaciones", recuerda la resolución, que añade que la vuelta al trabajo no significó la desaparición de las consecuencias sufridas por los trabajadores y sus familias.

De hecho, un número significativo de trabajadores no fue readmitido y algunos dirigentes fueron objeto de medidas represivas.

Las medidas adoptadas contra los representantes obreros y la imposibilidad de mantener indefinidamente una huelga que llevaba más de cinco meses determinaron el retorno a la fábrica.

La importancia histórica de la 'Huelga de Bandas', concluye el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, "no deriva únicamente de su excepcional duración", sino de haber demostrado "la capacidad de los trabajadores para organizarse, construir redes de solidaridad y sostener una movilización colectiva en ausencia de libertades sindicales y políticas". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Receta de pota en salsa, el guiso marinero de las abuelas canarias

La pota tiene una composición nutricional muy parecida a la del calamar, aunque presenta una textura más dura que la convierte en la opción ideal para guisos y cocciones lentas

Receta de pota en salsa, el guiso marinero de las abuelas canarias

Elecciones generales 29-N en directo: Bustinduy sostiene que el acceso a la vivienda “se va a abrir paso” como el resto de conquistas de la clase trabajadora, “luchando y peleando”

La campaña electoral arranca oficialmente a las 00:00 de este viernes, y PP, PSOE, Frente Amplio y Podemos celebran hoy actos en los que todavía no podrán pedir aún el voto de forma expresa. También este jueves el Congreso vota los dos decretos de vivienda del Gobierno

Elecciones generales 29-N en directo: Bustinduy sostiene que el acceso a la vivienda “se va a abrir paso” como el resto de conquistas de la clase trabajadora, “luchando y peleando”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Como cada jueves, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

España roza los 50 millones de habitantes gracias a los extranjeros: colombianos, venezolanos y marroquíes incrementan la población residente

Las personas nacidas fuera de España suponen el 98,8% del crecimiento poblacional en lo que va de 2026

España roza los 50 millones de habitantes gracias a los extranjeros: colombianos, venezolanos y marroquíes incrementan la población residente

Silvia Alonso, sobre su relación con David Broncano: “El cuidado pasa por dejar que tu pareja se desarrolle, que tenga su independencia...”

La actriz, que volverá a unirse al cuerpo de la Guardia Civil en la quinta temporada de ‘La caza’, mantiene desde 2021 una relación con el presentador David Broncano

Silvia Alonso, sobre su relación con David Broncano: “El cuidado pasa por dejar que tu pareja se desarrolle, que tenga su independencia...”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N en directo: Bustinduy sostiene que el acceso a la vivienda “se va a abrir paso” como el resto de conquistas de la clase trabajadora, “luchando y peleando”

Elecciones generales 29-N en directo: Bustinduy sostiene que el acceso a la vivienda “se va a abrir paso” como el resto de conquistas de la clase trabajadora, “luchando y peleando”

El exabogado de Koldo García que canalizó 27.225 euros del PSOE a Leire Díez transfirió también 105.000 euros al letrado de Gaspar Zarrías

Marlaska ordena una investigación sobre la actuación policial durante la huelga general y prohíbe el uso de gas lacrimógeno en manifestaciones

Arranca la campaña electoral después de una precampaña de vértigo: el PP apuesta por Cataluña, el PSOE por Andalucía y Vox vuelve a Colón

El calvario del concejal del PP que denunció a su alcalde y terminó expulsado: “Prefería gastarse el dinero en traer a Morante que en arreglar las ventanas del centro cultural”

ECONOMÍA

Vivir sin wifi: buscan voluntarios para vivir gratis en Mallorca a cambio de cuidar perros y seguir un horario “argentino”

Vivir sin wifi: buscan voluntarios para vivir gratis en Mallorca a cambio de cuidar perros y seguir un horario “argentino”

Telefónica vuelve a los números positivos: gana 464 millones hasta septiembre mientras la filial española logra su mayor mejora en ingresos en 15 años

Un abogado laboralista advierte que los trabajadores tienen derecho a saber cómo el algoritmo les asigna peores turnos o menos incentivos: “No puede invocarse el secreto empresarial”

La prórroga de alquileres ahorrará 4.341 euros de media a casi dos millones de hogares si se mantiene en vigor

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 12 de noviembre

DEPORTES

César Augusto Londoño, arquitecto, explica el funcionamiento del nuevo Camp Nou: “El techo del Bernabéu es mixto, este se sostendrá con una red de cables”

César Augusto Londoño, arquitecto, explica el funcionamiento del nuevo Camp Nou: “El techo del Bernabéu es mixto, este se sostendrá con una red de cables”

El deporte contra el cáncer de mama: ‘Dragon Boat’, la especialidad milenaria nacida en China que rehabilita el cuerpo y rescata la autoestima

Sinner desvela el gesto de Carlos tras conocer la gravedad de su lesión: “Alcaraz me escribió. Me alegró mucho”

La reflexión de Fermín López sobre sus orígenes: “Convencí a mi madre para dejar de trabajar pero mi padre es cartero y no quiere dejarlo”

Tres años después, el Real Madrid vuelve a florecer: de las temporadas en blanco al regreso de Mourinho o la victoria en el Clásico