La 'Huelga de Bandas', la más larga del franquismo, declarada Lugar de Memoria Democrática

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Bilbao, 12 nov (EFE).- El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves la resolución del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática por la que se declara Lugar de Memoria Democrática la histórica 'Huelga de Bandas' de Etxebarri (Bizkaia), el paro más largo del franquismo.

El ministerio recuerda que la huelga desarrollada en la empresa Laminación de Bandas en Frío de la localidad vizcaína constituye "uno de los episodios más relevantes de la historia del movimiento obrero durante la dictadura franquista".

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Iniciada el 30 de noviembre de 1966 y prolongada durante 163 días, hasta el 15 de mayo de 1967, fue uno de los conflictos sociolaborales más relevantes desarrollados bajo el régimen.

El paro adquirió una importancia que "trascendió ampliamente el ámbito estrictamente laboral", pues se convirtió en un acontecimiento de "especial significación para la reconstrucción del movimiento obrero organizado y para la oposición social a la dictadura".

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Según expone la resolución del BOE, el conflicto tuvo su origen en discrepancias relativas a las condiciones de trabajo y a la reducción de las primas de producción.

Sin embargo, la movilización evolucionó rápidamente hacia una experiencia de organización colectiva que "desbordó los cauces de representación establecidos por el Sindicato Vertical", implantado por el régimen franquista, que integraba obligatoriamente a trabajadores y empresarios en una misma estructura.

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La elaboración y distribución de hojas informativas clandestinas constituyó uno de los elementos más característicos de la huelga, destaca el ministerio.

Estos instrumentos permitieron mantener la comunicación entre los trabajadores, extender la solidaridad a otras empresas e impulsar una red de apoyo que alcanzó a amplios sectores sociales.

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La reivindicación de la readmisión de los trabajadores despedidos por haber participado en la movilización quedó sintetizada en el lema 'Todos o ninguno'.

Según la documentación elaborada posteriormente por los propios protagonistas y por investigadores del movimiento obrero, la empresa llegó a despedir inicialmente a 564 trabajadores.

En su resolución, el ministerio también subraya la participación de las mujeres de los huelguistas, que intervinieron activamente en las movilizaciones y protagonizaron acciones tan significativas como la ocupación de la sede del Sindicato Vertical en Basauri.

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La respuesta del franquismo alcanzó uno de sus momentos más significativos el 12 de marzo de 1967, cuando más de 200 representantes obreros fueron detenidos en la denominada Mina del Alemán, en las laderas de los montes de La Arboleda.

La detención masiva contribuyó a la convocatoria de una huelga general de solidaridad y la posterior declaración del estado de excepción en Bizkaia en abril de 1967.

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El conflicto terminó en mayo de 1967 en un contexto "marcado por el estado de excepción, la represión, los despidos y las deportaciones", recuerda la resolución, que añade que la vuelta al trabajo no significó la desaparición de las consecuencias sufridas por los trabajadores y sus familias.

De hecho, un número significativo de trabajadores no fue readmitido y algunos dirigentes fueron objeto de medidas represivas.

Las medidas adoptadas contra los representantes obreros y la imposibilidad de mantener indefinidamente una huelga que llevaba más de cinco meses determinaron el retorno a la fábrica.

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La importancia histórica de la 'Huelga de Bandas', concluye el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, "no deriva únicamente de su excepcional duración", sino de haber demostrado "la capacidad de los trabajadores para organizarse, construir redes de solidaridad y sostener una movilización colectiva en ausencia de libertades sindicales y políticas". EFE