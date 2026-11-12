Inmobiliarias denuncian que el decreto rebajará oferta y sindicatos lamentan el "bloqueo"

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Madrid, 12 nov (EFE).- Las inmobiliarias y los principales portales del sector han denunciado que el decreto de vivienda aprobado este jueves podría afectar a la oferta de viviendas en el mercado y desequilibrar la relación entre propietarios e inquilinos, mientras que los sindicatos han lamentado el "bloqueo político" para no aprobar la renovación automática de alquileres.

El decreto al que se ha dado luz verde pone topes a la actualización anual de rentas, protege de los desahucios a familias vulnerables, limita las compras especulativas y establece un IVA del 10 % para los pisos turísticos, un IVA del 4 % para la vivienda protegida y préstamos públicos al 0 % para la entrada de una hipoteca, entre otras medidas.

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El portal inmobiliario Idealista ha afirmado que el solo planteamiento de los decretos de vivienda provocó un “destrozo gravísimo” en la oferta de alquiler tras desaparecer el 19 % del total en un mes.

En este sentido, ha sostenido que ese "hundimiento" tendría que haber sido suficiente para reflexionar sobre el impacto que tendrá en la oferta en el futuro, que previsiblemente "seguirá cayendo con igual o más fuerza".

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Desde la compañía inmobiliaria han considerado que la insistencia en políticas que se han demostrado fallidas refuerza la polarización entre la protección de las familias que se encuentran actualmente en alquiler y aquellas que necesitan entrar en el mercado.

Por su parte, los sindicatos CCOO y UGT han valorado la convalidación del decreto aunque han lamentado que el otro decreto de renovación automática de los alquileres no haya salido adelante por el bloqueo de algunas fuerzas políticas.

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"La votación de hoy confirma que, ante una de las principales preocupaciones sociales del país, siguen existiendo fuerzas políticas dispuestas a bloquear medidas necesarias para dar estabilidad y seguridad a la mayoría de los hogares, lo que impide abordar la emergencia habitacional", han señalado en un comunicado conjunto.

Por su parte, los técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) han considerado que las medidas tributarias convalidadas están "en sintonía" con algunas recomendaciones comunitarias para dotar de seguridad jurídica a las administraciones, movilizar el parque residencial desocupado y controlar el aumento de alojamientos turísticos en zonas tensionadas.

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No obstante, han reiterado en un comunicado que los incentivos fiscales "son medidas complementarias y no pueden sustituir a las políticas estructurales" que faciliten la disponibilidad de suelo, agilicen los procedimientos urbanísticos, refuercen la seguridad jurídica y favorezcan la inversión pública y privada.

La Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval) ha considerado en un comunicado que el decreto aprobado penaliza a quienes aportan vivienda al mercado, trasladan a los propietarios responsabilidades que corresponden a las administraciones y "pueden agravar más la falta de oferta".

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Para la asociación, el texto sigue sin atacar el problema de fondo, la falta de vivienda, y corre el riesgo de agravarlo al añadir nuevas restricciones, obligaciones e incertidumbre regulatoria.

"Cada nueva intervención que hace más difícil alquilar, invertir o recuperar una vivienda empuja a más propietarios a retirarse y frena la creación de nueva oferta", ha señalado Asval, cuya presidenta, Helena Beunza, fue secretaria general de vivienda en el Ministerio de Fomento entre 2018 y 2020.

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Por su parte, la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) ha criticado en un comunicado que la convalidación del decreto, "lejos de aliviar la tensión en el mercado del alquiler, previsiblemente agravará la contracción de la oferta de arrendamiento habitual en las principales ciudades y capitales de provincia".

El presidente de FAI, José María Alfaro, ha asegurado que están "recibiendo un goteo constante de arrendadores próximos a la fecha de actualización, renovación o finalización del contrato cuestionándose la continuidad", por lo que ha tildado este decreto de "contraproducente". EFE

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