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Frente Amplio dice que llega al 6,9% de intención de voto en el CIS sumando otras coaliciones en las que participa

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Frente Amplio considera que la suma de intención de voto de la candidatura y de otras coaliciones en las que están presentes partidos del socio minoritario del Ejecutivo representa un porcentaje del 6,9% en el sondeo electoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Según el CIS, el Frente Amplio cae al 4,7% con entre 7 y 11 diputados, muy por debajo de lo que logró Sumar en 2023. Eso sí, el grupo plurinacional también podría obtener diputados con el Front Valencià (1,6% y de cuatro a seis diputados); la coalición canaria Unidad del Pueblo Canario (UPC) que también incluye a Podemos, a la que se atribuye un 0,2% y hasta dos diputados; y la coalición balear Ara Més-Front Ampli (0,2% y opciones de un escaño).

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Desde la candidatura ha indicado que sumando todos esos porcentajes de voto, el espacio político que representa Frente Amplio pasa del 6,1% del anterior CIS a un 6,9% en el actual.

Por tanto, infieren que la progresión del Frente Amplio es "ascendente" y están convencidos que se consolidará esta tendencia en las dos semanas de la campaña electoral. Y es que su objetivo para esta campaña es superar el 10% de intención de voto

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Frente Amplio sostiene que está en crecimiento, sobre todo si se "tiene en cuenta que el trabaja de campo no recoge la consolidación de la marca y de la candidata que se ha producido en las últimas dos semanas".

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