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El ex fiscal general García Ortiz inicia este jueves los XXX Cursos de Derechos Humanos en San Sebastián

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El ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz dará inicio este jueves a los XXX Cursos de Derechos Humanos (DDHH) de San Sebastián con una conferencia en el colegio Aldapeta María Ikastetxea.

La cita tendrá lugar a partir de las siete de la tarde en el auditorio del citado centro. Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado (2022-2025), especialista en medio ambiente de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (en 2005 asumió la acusación en el 'Caso Prestige') impartirá la ponencia titulada 'La transformación de la Justicia'.

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Los XXX Cursos de Derechos Humanos de San Sebastián están organizados por la Facultad de Derecho de Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU), en colaboración con el Ayuntamiento donostiarra.

La exposición, con formato de diálogo con el profesor Juan Soroeta Liceras, abordará la cuestión de si la justicia española requiere una transformación y cuáles son sus presupuestos y límites.

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"Tras una breve referencia a la evolución del sistema jurisdiccional y político español, con alusión a alguno de sus protagonistas, propondrá una aproximación al modelo de justicia constitucional, se examinarán algunos de los desafíos derivados de la digitalización, las nuevas formas de acceso a la información y la creciente complejidad del entorno jurídico contemporáneo", han indicado los organizadores en un comunicado.

La exposición prestará también atención al papel del Ministerio Fiscal en este contexto y a los retos que plantean las actuales exigencias de garantía de los derechos fundamentales.

Asimismo, se hará referencia a la experiencia personal del ponente en el procedimiento concluido con su condena ante el Tribunal Supremo, "como punto de partida para una reflexión sobre los mecanismos de control jurisdiccional y el funcionamiento del Estado de derecho".

La finalidad de este encuentro, según explican desde la organización, es ofrecer "una aproximación jurídica e institucional a los cambios que afectan a la justicia y a las condiciones bajo las cuales dichos cambios pueden desarrollarse sin menoscabo de los principios constitucionales y de la protección de los derechos humanos", con entrada libre hasta completar aforo.

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EuropaPress

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