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El 29N, sextos comicios de Sánchez y Abascal como cabezas de cartel y primeros para Colau

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Madrid, 12 nov (EFE).- La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau es la única cara nueva entre los candidatos a la presidencia del Gobierno de las cuatro principales formaciones políticas para el 29N, ya que Pedro Sánchez y Santiago Abascal optan al cargo por sexta vez, mientras que para Alberto Núñez Feijóo se trata de la segunda ocasión.

La denominación de la candidatura que encabeza Colau, Frente Amplio, se estrena igualmente en unos comicios, incluyendo a la mayoría de partidos de izquierda que concurrieron en coalición en las últimas elecciones con el nombre de Sumar y con Yolanda Díaz a la cabeza.

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Podemos formó parte de esa coalición en las elecciones de 2023, pero posteriormente la abandonó y, pese a las negociaciones que ha habido, no ha sido posible un entendimiento para que se incorporara ahora a las listas del Frente Amplio.

Por tanto, Podemos concurre en solitario por segunda vez (la primera fue en las elecciones de 2015) y es la primera ocasión en que la exministra Irene Montero encabeza la candidatura de su partido.

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La primera vez que Sánchez lo intentó liderando la lista del PSOE fue en los comicios de 2015, tras los que fue imposible la investidura de un presidente del Gobierno y eso llevó a la repetición de las elecciones al año siguiente.

A ellas se presentó también Sánchez, pero el bloqueo persistía y solo fue posible la investidura del entonces líder del PP, Mariano Rajoy, después de que el PSOE se abstuviera para ello en medio de una crisis interna que llevó al secretario general socialista a presentar su dimisión.

Sin embargo, regresó después al liderazgo del partido y mediante una moción de censura se hizo con la jefatura del Ejecutivo en 2018 relevando a Rajoy.

Volvió Sánchez a ser candidato a la Presidencia del Gobierno en las dos elecciones que hubo en 2019 (hubo que repetir en noviembre porque tras las de abril no fue posible una investidura) y en las de 2023.

Estás últimas fueron las del estreno de Alberto Núñez Feijóo como candidato por parte del PP, tras hacerse con las riendas del partido en sustitución de Pablo Casado y abandonar la presidencia de la Xunta.

Feijóo, en ese primer intento, logró que su partido fuera el más votado, pero no pudo sumar los apoyos suficientes para ser investido.

Por su parte, Abascal se presenta, al igual que Sánchez, por sexta vez, pasando de no obtener ningún diputado en las elecciones de 2015 y 2016, a los 33 que ha tenido en esta legislatura, tras lograr 24 en las de abril de 2019 y un pico de 52 conseguidos en los comicios de noviembre de ese mismo año.

En otros partidos con representación parlamentaria tras las últimas elecciones se mantienen como cabezas de cartel Gabriel Rufián (ERC), Miriam Nogueras (Junts), Néstor Rego (BNG) y Cristina Valido (Coalición Canaria), mientras que en esta ocasión, UPN ha llegado a un acuerdo con el PP para ir en coalición.

Sí hay novedades en las listas de dos formaciones que han sido socios parlamentarios del PSOE en los últimos años, el PNV y EH Bildu.

En la candidatura del PNV ya no estará Aitor Esteban, que tras veintiún años como diputado y desde 2012 como portavoz de su formación en el Congreso, abandonó su escaño en 2025 al ser nombrado presidente del partido.

Quien le sustituyó como portavoz, Maribel Vaquero, encabeza ahora la lista por Guipúzcoa del PNV.

Por EH Bildu, quien era su portavoz en la Cámara Baja, Mertxe Aizpurua, tampoco repetirá en las listas tras tres legislaturas en el Congreso, y ese puesto será para el diputado Oskar Matute, que lidera la candidatura de la formación abertzale por Vizcaya. EFE

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