David Jiménez: "Me hace mucha ilusión volver a coincidir con Raúl"

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Oviedo, 12 nov (EFE).- El lateral derecho del Real Oviedo David Jiménez, que ya fue entrenado por Raúl González en el Castilla, aseguró este jueves que le hace "mucha ilusión" volver a coincidir con el técnico madrileño en el conjunto carbayón.

"Guardo un gran recuerdo de nuestra anterior etapa. Es un entrenador muy exigente y busca sacar el mayor rendimiento al futbolista. En el día a día exige mucho y pretende sacar nuestro cien por ciento pero también es muy cercano con el futbolista", explicó el lateral azul, que en la temporada 2024/25 fue el segundo jugador con más minutos disputados en el Castilla de Raúl.

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Jiménez no dejó pasar la oportunidad de mandar un mensaje de cariño a Julián Calero, el anterior entrenador oviedista, dándole las gracias "por todo" ya que, para un jugador como él, salir por primera vez de casa no es fácil y desde que llegó a Oviedo "todo fueron facilidades".

El lateral madrileño, de 22 años, se está jugando el puesto en el flanco derecho de la defensa azul con Nacho Vidal, aunque tras su buen partido en Cádiz tiene muchas opciones de repetir titularidad esta jornada.

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El técnico dirigió hoy en El Requexón su tercer entrenamiento al frente del equipo carbayón y contó con las bajas de los lesionados Dani Calvo y Chris Ramos y del juvenil Enzo Pérez, concentrado en Gales con la selección española Sub-19.

El Real Oviedo completará este viernes y en el Carlos Tartiere su último entrenamiento de la semana antes de recibir el sábado (21:00 horas) al Girona en lo que será el debut de Raúl como técnico en el fútbol profesional. EFE

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