CosmoCaixa exhibe en Barcelona el esqueleto de una ballena de más de 150 años

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Barcelona, 12 nov (EFE).- El museo CosmoCaixa de Barcelona acoge temporalmente un esqueleto de ballena de más de 150 años de antigüedad procedente del Museu da Ciência de la Universidade de Coimbra (Portugal).

El ejemplar, que varó originalmente en 1871 en las costas de Póvoa de Varzim, en Portugal, permanecerá expuesto en el museo barcelonés más de un año, hasta pasada la Navidad del próximo 2027.

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A través del esqueleto, los visitantes podrán conocer la historia de este macho adulto de 23 metros de longitud, expuesto junto a una reconstrucción en 3D del cráneo, ya que el original se halla en proceso de restauración.

CosmoCaixa ofrecerá también talleres, visitas comentadas y un espacio de aprendizaje con materiales interactivos para dar a conocer la importancia de estos mamíferos marinos en varios ámbitos, en especial el ecológico.

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De esta manera, el museo pretende que visitantes de todas las edades puedan descubrir la anatomía y las dimensiones reales de este animal, además de entender su papel científico, ecológico y cultural.

Estudios recientes han revelado detalles sobre la importancia del rol infravalorado que juegan las ballenas como ingenieras de los ecosistemas marinos.

Según los investigadores, las ballenas consumen más presas de lo que se estimaba hasta ahora.

Sus excrementos son también una fuente crucial de nutrientes en el océano abierto e impulsan la floración del fitoplancton, que absorbe dióxido de carbono y constituye la base de las redes alimentarias del océano.

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Buena parte de lo que se conoce sobre la biología de las diferentes especies de ballenas proviene del estudio de sus esqueletos, conservados y estudiados en las colecciones de los museos.

En la actualidad, estos mamíferos se enfrentan a amenazas como la caza, las colisiones con barcos, la contaminación marina o los ruidos intensos.

Además de exhibir este nuevo habitante temporal, CosmoCaixa acaba de estrenar la exposición 'Tiburones. Los guardianes del océano', creada por el Australian Museum.

Ambas propuestas comparten un mismo objetivo: dar a conocer las ballenas y los tiburones, y exponer tanto el papel que juegan en los océanos como las amenazas a las que se enfrentan. EFE

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