Espana agencias

CosmoCaixa exhibe en Barcelona el esqueleto de una ballena de más de 150 años

Guardar

Barcelona, 12 nov (EFE).- El museo CosmoCaixa de Barcelona acoge temporalmente un esqueleto de ballena de más de 150 años de antigüedad procedente del Museu da Ciência de la Universidade de Coimbra (Portugal).

El ejemplar, que varó originalmente en 1871 en las costas de Póvoa de Varzim, en Portugal, permanecerá expuesto en el museo barcelonés más de un año, hasta pasada la Navidad del próximo 2027.

PUBLICIDAD

A través del esqueleto, los visitantes podrán conocer la historia de este macho adulto de 23 metros de longitud, expuesto junto a una reconstrucción en 3D del cráneo, ya que el original se halla en proceso de restauración.

CosmoCaixa ofrecerá también talleres, visitas comentadas y un espacio de aprendizaje con materiales interactivos para dar a conocer la importancia de estos mamíferos marinos en varios ámbitos, en especial el ecológico.

PUBLICIDAD

  De esta manera, el museo pretende que visitantes de todas las edades puedan descubrir la anatomía y las dimensiones reales de este animal, además de entender su papel científico, ecológico y cultural.

Estudios recientes han revelado detalles sobre la importancia del rol infravalorado que juegan las ballenas como ingenieras de los ecosistemas marinos.

Según los investigadores, las ballenas consumen más presas de lo que se estimaba hasta ahora.

Sus excrementos son también una fuente crucial de nutrientes en el océano abierto e impulsan la floración del fitoplancton, que absorbe dióxido de carbono y constituye la base de las redes alimentarias del océano.

Buena parte de lo que se conoce sobre la biología de las diferentes especies de ballenas proviene del estudio de sus esqueletos, conservados y estudiados en las colecciones de los museos.

En la actualidad, estos mamíferos se enfrentan a amenazas como la caza, las colisiones con barcos, la contaminación marina o los ruidos intensos.

Además de exhibir este nuevo habitante temporal, CosmoCaixa acaba de estrenar la exposición 'Tiburones. Los guardianes del océano', creada por el Australian Museum.

Ambas propuestas comparten un mismo objetivo: dar a conocer las ballenas y los tiburones, y exponer tanto el papel que juegan en los océanos como las amenazas a las que se enfrentan. EFE

(vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La isla separatista del Pacífico que dijo ‘Sí a la independencia’ en un referéndum de hace siete años, pero sigue sin ser un país: hay un obstáculo clave

Bougainville decidió en 2019 separarse de Papúa Nueva Guinea con un 98,3% a favor, pero el Parlamento aún no avala la consulta y el conflicto persiste

La isla separatista del Pacífico que dijo ‘Sí a la independencia’ en un referéndum de hace siete años, pero sigue sin ser un país: hay un obstáculo clave

Ni a los ‘influencers’ más ultras les gusta el plantón de Abascal a Jordi Wild: “Los motivos son absurdos. Le dio pereza y se ha cagado encima”

La decisión del líder de Vox de cancelar su entrevista con Jordi Wild ha desatado las críticas de Vito Quiles, El Xocas y Wall Street Wolverine, entre otros youtbers

Ni a los ‘influencers’ más ultras les gusta el plantón de Abascal a Jordi Wild: “Los motivos son absurdos. Le dio pereza y se ha cagado encima”

Estas son las claves del testimonio de la confidente y secretaria de Isak Andic en Mango, la primera en declarar en el juicio contra su hijo Jonathan

La secretaria de dirección de Mango comenzó a trabajar en la empresa en 2002 y fue la encargada de comprarle un nuevo teléfono a Jonathan cuando se lo robaron en Quito

Estas son las claves del testimonio de la confidente y secretaria de Isak Andic en Mango, la primera en declarar en el juicio contra su hijo Jonathan

Hacienda cambia las reglas de las prejubilaciones: los trabajadores pueden pagar hasta 60.000 euros más en IRPF por la indemnización

El Tribunal Económico-Administrativo Central establece que las compensaciones por prejubilación y bajas incentivadas tributarán si no existe un ERE abierto cuando el trabajador abandona la empresa

Hacienda cambia las reglas de las prejubilaciones: los trabajadores pueden pagar hasta 60.000 euros más en IRPF por la indemnización

Elecciones generales 29-N en directo: El PP promete auditar “hasta el último euro” de gasto del Gobierno tras la investigación de la Fiscalía Europea sobre las pulseras antimaltrato

La campaña electoral arranca oficialmente a las 00:00 de este viernes, y PP, PSOE, Frente Amplio y Podemos celebran hoy actos en los que todavía no podrán pedir aún el voto de forma expresa. También este jueves el Congreso vota los dos decretos de vivienda del Gobierno

Elecciones generales 29-N en directo: El PP promete auditar “hasta el último euro” de gasto del Gobierno tras la investigación de la Fiscalía Europea sobre las pulseras antimaltrato
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ni a los ‘influencers’ más ultras les gusta el plantón de Abascal a Jordi Wild: “Los motivos son absurdos. Le dio pereza y se ha cagado encima”

Ni a los ‘influencers’ más ultras les gusta el plantón de Abascal a Jordi Wild: “Los motivos son absurdos. Le dio pereza y se ha cagado encima”

Elecciones generales 29-N en directo: El PP promete auditar “hasta el último euro” de gasto del Gobierno tras la investigación de la Fiscalía Europea sobre las pulseras antimaltrato

Un sefardí espera más de siete años para saber si se le reconoce la nacionalidad española: la Audiencia Nacional responde, pero solo para decirle que debe tramitarlo en la justicia civil

Continúa la búsqueda de ‘El Ruso’ en Oviedo tras días fugado: la Policía despide al agente fallecido mientras el móvil del crimen continúa en el aire

Podemos acusa a PSOE y Frente Amplio de tratar de expularles del debate electoral que organiza la Academia de TV

ECONOMÍA

Hacienda cambia las reglas de las prejubilaciones: los trabajadores pueden pagar hasta 60.000 euros más en IRPF por la indemnización

Hacienda cambia las reglas de las prejubilaciones: los trabajadores pueden pagar hasta 60.000 euros más en IRPF por la indemnización

Desahucios suspendidos hasta 2030: quién queda protegido por el decreto de vivienda y qué deberá acreditar

La Inspección de Trabajo sanciona a Adif por no resolver las deficiencias de mantenimiento en la línea Lleida-Manresa pese a los avisos del sindicato Alferro

Prórroga de alquileres, ayudas a nuevos compradores y protección frente a los desahucios: quién podrá acogerse al decreto de vivienda mientras siga vigente

La Justicia italiana obliga a Ryanair a pagar 1.750 euros a un grupo de pasajeros por el retraso de tres horas en un vuelo

DEPORTES

El camino de Alcaraz y Jódar en las ATP Finals: los españoles no se cruzarán en fase de grupos

El camino de Alcaraz y Jódar en las ATP Finals: los españoles no se cruzarán en fase de grupos

A qué hora y dónde ver el partido de la Nations League entre República Checa y España

César Augusto Londoño, arquitecto, explica el funcionamiento del nuevo Camp Nou: “El techo del Bernabéu es mixto, este se sostendrá con una red de cables”

El deporte contra el cáncer de mama: ‘Dragon Boat’, la especialidad milenaria nacida en China que rehabilita el cuerpo y rescata la autoestima

Sinner desvela el gesto de Carlos tras conocer la gravedad de su lesión: “Alcaraz me escribió. Me alegró mucho”