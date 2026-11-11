Las comunidades con lengua propia buscan facilitar el acceso al idioma a nuevos hablantes

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Palma, 11 nov (EFE).- Las comunidades que cuentan con una lengua cooficial se han emplazado a reforzar los mecanismos de promoción para que las personas recién llegadas a sus territorios puedan tener conocimientos básicos de su idioma propio.

La Comisión de Seguimiento del Protocolo de colaboración en materia de política lingüística entre los gobiernos de Baleares, Cataluña, Comunitat Valenciana, Navarra, País Vasco y Galicia se ha reunido este miércoles en Palma (Mallorca).

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Según ha informado el Govern balear en una nota, el encuentro se produce el marco del encuentro anual de la Red para la Promoción de la Diversidad Lingüística en Europa (NPLD), que se celebra del 11 al 13 de noviembre.

Las comunidades participantes coinciden en señalar la necesidad de reforzar los mecanismos de promoción para que las personas recién llegadas puedan adquirir conocimientos básicos de la lengua y de la cultura propias del territorio.

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En este sentido, los representantes han compartido experiencias sobre la certificación inicial de competencias lingüísticas, especialmente en cuanto al nivel A1 de los idiomas oficiales diferentes del castellano.

La reunión también ha servido para presentar una unidad didáctica sobre el plurilingüismo y la diversidad lingüística del Estado dirigida a alumnos de educación secundaria.

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El material, elaborado conjuntamente por los gobiernos integrantes del Protocolo, se publicará próximamente para que los centros educativos lo puedan usar.

Durante la sesión también se han puesto en común las últimas actuaciones desarrolladas por los diferentes gobiernos para incrementar la presencia de las lenguas oficiales en las plataformas audiovisuales y en los medios de comunicación públicos.

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En este ámbito, se ha hecho seguimiento de los contactos mantenidos con RTVE para garantizar el cumplimiento de la normativa audiovisual vigente e incrementar la oferta de contenidos en las lenguas propias, especialmente los dirigidos al público infantil.

La reunión ha servido también para compartir información sobre varios proyectos estratégicos relacionados con la revitalización lingüística, entre los cuales destaca la futura Federación Mundial de Comunidades en Procesos de Revitalización Lingüística. EFE

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