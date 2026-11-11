Hoy será noticia. Jueves, 12 de noviembre

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ELECCIONES GENERALES

Comienza esta medianoche la campaña electoral del 29N

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Madrid (EFE).- La campaña electoral comienza esta medianoche y los partidos se anticipan con mítines y actos políticos como las tradicionales pegadas de carteles, marcados por la huelga general celebrada el miércoles con apoyo del Gobierno contra la especulación en la vivienda y cuyo seguimiento ha enfrentado a derecha e izquierda.

Entre las cuatro principales formaciones que concurren a las elecciones del 29 de noviembre, solo Ada Colau, a la cabeza de Frente Amplio, figura por vez primera como candidata a la Presidencia del Gobierno, una experiencia ya vivida tanto por Pedro Sánchez como por Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

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CRISIS VIVIENDA

Congreso aprueba salvo sorpresa el decreto de vivienda que PP derogará si gobierna

Madrid (EFE).- La Diputación Permanente del Congreso convalidará este jueves, salvo sorpresa, uno de los dos decretos ley de vivienda que aprobó el Gobierno el pasado 6 de octubre a raíz del desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, y que el PP se ha comprometido a derogar en caso de gobernar tras las elecciones del 29 de noviembre.

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El decreto que puede ver luz verde incluye la protección antidesahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional hasta diciembre de 2030, la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones, la prórroga de dos años de los contratos de alquiler que venzan antes de 2029 y topes a la actualización anual de las rentas hasta el final de 2027.

CEUTA INVESTIGACIÓN

El jefe del puesto fronterizo de Ceuta declara ante la jueza por la entrada masiva

Madrid (EFE).- La jueza María Tardón, que investiga la entrada masiva de personas migrantes en Ceuta, continúa con sus pesquisas y escucha este jueves el testimonio del jefe del puesto fronterizo de la Policía Nacional en la ciudad autónoma acerca de las circunstancias en las que se produjo la entrada masiva de personas desde Marruecos los pasados 30 y 31 de julio.

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La jueza de la Audiencia Nacional tomará también declaración como testigos a otros dos agentes en relación con lo acontecido.

REDES ELÉCTRICAS

Aagesen expondrá este jueves en el Congreso la planificación eléctrica con horizonte 2030

Madrid (EFE).- La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, comparecerá este jueves, a petición propia, ante la Diputación Permanente del Congreso para explicar la planificación eléctrica con horizonte 2030, que contempla una inversión de más de 17.000 millones de euros y tiene como protagonista a la demanda.

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Lo hará después de la ronda de contactos con las comunidades autónomas que el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, comenzó este septiembre, en orden protocolario, con el objetivo de exponer a cada una de ellas cómo queda esta hoja de ruta tras la fase de alegaciones y cuáles son las actuaciones previstas.

ESTADÍSTICA POBLACIÓN

El INE publica la Estadística Continua de Población

Madrid (EFE).- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica este jueves la Estadística Continua de Población.

Según los datos del pasado mes de julio, se situaba en 49.801.559 habitantes, el valor máximo de la serie histórica.

TIEMPO BORRASCA

Este jueves lloverá en la práctica totalidad del territorio español, incluida Canarias

Madrid (EFE).- Las dos borrascas que azotan España esta semana, Bruna y Charles, mantendrán este jueves los cielos encapotados en casi todo el país, con precipitaciones intensas, especialmente en Canarias, Galicia, Cantábrico, Pirineos y Cataluña, y fuertes rachas de viento en el centro y el este peninsular, el litoral de Alborán y Baleares.

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La Agencia Estatal de Meteorología ha advertido de que este jueves la borrasca Charles atravesará el interior peninsular hacia el noreste y la borrasca Bruna, ya debilitada, se acercará a las costas gallegas.

ASTRONOMÍA INVESTIGACIÓN

La Agencia Espacial Europea publica datos captados por el telescopio espacial Euclid

Madrid (EFE).- La Agencia Espacial Europea dará a conocer este jueves la primera publicación masiva de datos obtenidos con el telescopio espacial Euclid, con los que la comunidad científica podrá empezar a 'dibujar' el mapa tridimensional más grande y preciso que se ha hecho nunca del universo.

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El telescopio espacial Euclid lleva ya trece meses radiografiando la bóveda celeste.

ANDY WARHOL

El Palau Martorell acoge la exposición 'Andy Warhol. Pop Icons'

Barcelona (EFE).- El Palau Martorell acoge la exposición 'Andy Warhol. Pop Icons', que es la más completa presentada hasta ahora en Barcelona dedicada a un artista que revolucionó el arte del siglo XX.

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La muestra se compone de 180 obras procedentes de colecciones privadas y raramente expuestas al público.

MANUEL DE FALLA

La SGAE inaugura la exposición 'Manuel de Falla. Una mirada actual'

Madrid (EFE).- La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) inaugura este jueves la exposición 'Manuel de Falla. Una mirada actual'.

Con la muestra se homenajea al compositor andaluz en el 150 aniversario de su nacimiento y en la que revela la influencia que su obra ha ejercido sobre relevantes artistas plásticos de la últimas décadas.

EFE

plv