El Gobierno expresa máximo respeto por quienes han secundado el paro y condena la actitud del PP durante la jornada

11/11/2026 Decenas de personas durante la manifestación con motivo de la huelga general del 11N, a 11 de noviembre de 2026, en Madrid (España). España vive una convocatoria de huelga general de 24 horas, promovida principalmente por los sindicatos mayoritarios Comisiones Obreras (CC.OO.) y la Unión General de Trabajadores (UGT), en colaboración con colectivos sociales como el Sindicato de Inquilinas, para reivindicar salarios y vivienda dignos frente al encarecimiento del coste de la vida. POLITICA Diego Radamés - Europa Press

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El Gobierno ha expresado su "máximo respeto" hacia la convocatoria de huelga general de este miércoles 11 de noviembre y por quienes han decidido secundarla.

Fuentes de Moncloa han declarado además, al término de la jornada de paro, que los sindicatos convocantes sean los que valoren la movilización y los que proporcionen los datos sobre su seguimiento.

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También se ha querido "condenar" la actitud del Partido Popular y sus manifestaciones a lo largo del día de hoy, en relación a la huelga general y a sus organizaciones convocantes.