El Gobierno expresa máximo respeto por quienes han secundado el paro y condena la actitud del PP durante la jornada

El Gobierno ha expresado su "máximo respeto" hacia la convocatoria de huelga general de este miércoles 11 de noviembre y por quienes han decidido secundarla.
Fuentes de Moncloa han declarado además, al término de la jornada de paro, que los sindicatos convocantes sean los que valoren la movilización y los que proporcionen los datos sobre su seguimiento.
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También se ha querido "condenar" la actitud del Partido Popular y sus manifestaciones a lo largo del día de hoy, en relación a la huelga general y a sus organizaciones convocantes.
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