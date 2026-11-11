Espana agencias

El Gobierno expresa máximo respeto por quienes han secundado el paro y condena la actitud del PP durante la jornada

11/11/2026 Decenas de personas durante la manifestación con motivo de la huelga general del 11N, a 11 de noviembre de 2026, en Madrid (España). España vive una convocatoria de huelga general de 24 horas, promovida principalmente por los sindicatos mayoritarios Comisiones Obreras (CC.OO.) y la Unión General de Trabajadores (UGT), en colaboración con colectivos sociales como el Sindicato de Inquilinas, para reivindicar salarios y vivienda dignos frente al encarecimiento del coste de la vida. POLITICA Diego Radamés - Europa Press
11/11/2026 Decenas de personas durante la manifestación con motivo de la huelga general del 11N, a 11 de noviembre de 2026, en Madrid (España). España vive una convocatoria de huelga general de 24 horas, promovida principalmente por los sindicatos mayoritarios Comisiones Obreras (CC.OO.) y la Unión General de Trabajadores (UGT), en colaboración con colectivos sociales como el Sindicato de Inquilinas, para reivindicar salarios y vivienda dignos frente al encarecimiento del coste de la vida. POLITICA Diego Radamés - Europa Press
Guardar

El Gobierno ha expresado su "máximo respeto" hacia la convocatoria de huelga general de este miércoles 11 de noviembre y por quienes han decidido secundarla.

Fuentes de Moncloa han declarado además, al término de la jornada de paro, que los sindicatos convocantes sean los que valoren la movilización y los que proporcionen los datos sobre su seguimiento.

PUBLICIDAD

También se ha querido "condenar" la actitud del Partido Popular y sus manifestaciones a lo largo del día de hoy, en relación a la huelga general y a sus organizaciones convocantes.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Huelga general 11-N, última hora en directo: cientos de miles de personas se manifiestan en toda España tras una jornada con más de 50 detenidos y altercados en Barcelona

El Gobierno cifra en 120.000 los asistentes a la manifestación de Madrid, mientras que el Sindicato de Inquilinas dice que han sido 400.000

Huelga general 11-N, última hora en directo: cientos de miles de personas se manifiestan en toda España tras una jornada con más de 50 detenidos y altercados en Barcelona

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Jordi Wild denuncia una “jugarreta” de Vox y revela las condiciones que le pusieron antes de cancelar la entrevista con Abascal: querían los derechos audiovisuales en exclusiva

El jefe de campaña de Vox justificó la posición del partido invocando la decisión de su departamento jurídico de cambiar el “paradigma” en la gestión de las entrevistas de su candidato

Jordi Wild denuncia una “jugarreta” de Vox y revela las condiciones que le pusieron antes de cancelar la entrevista con Abascal: querían los derechos audiovisuales en exclusiva

La Fiscalía española abre una investigación a TikTok por la posible difusión de contenidos de abuso sexual infantil

La investigación de Maldita.es localizó más de 1.000 vídeos explícitos de abuso sexual infantil, con un total de 48 millones de visualizaciones acumuladas

La Fiscalía española abre una investigación a TikTok por la posible difusión de contenidos de abuso sexual infantil

El patrimonio de Alberto Núñez Feijóo: tres viviendas, dos garajes, una finca rústica y casi 770.000 euros en inversiones y ahorros

El líder del Partido Popular, que este miércoles visita ‘El Hormiguero’ de Pablo Motos, declaró seis propiedades inmobiliarias y más de 769.000 euros en activos financieros

El patrimonio de Alberto Núñez Feijóo: tres viviendas, dos garajes, una finca rústica y casi 770.000 euros en inversiones y ahorros
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Fiscalía española abre una investigación a TikTok por la posible difusión de contenidos de abuso sexual infantil

La Fiscalía española abre una investigación a TikTok por la posible difusión de contenidos de abuso sexual infantil

La Justicia catalana declara a una vecina propietaria de un parking que una empresa nunca reclamó tras 50 años usándola

Los sindicatos denuncian violencia policial en los actos de la huelga en Madrid y avanzan medidas legales: “Han estado haciendo de piquete empresarial”

El dato del consumo eléctrico que es termómetro y “señal inequívoca” del seguimiento de una huelga general: ¿un miércoles con demanda de domingo?

Comercios cerrados y tapiados en Madrid “por motivos de seguridad” en la huelga general por la vivienda

ECONOMÍA

Huelga general 11-N, última hora en directo: cientos de miles de personas se manifiestan en toda España tras una jornada con más de 50 detenidos y altercados en Barcelona

Huelga general 11-N, última hora en directo: cientos de miles de personas se manifiestan en toda España tras una jornada con más de 50 detenidos y altercados en Barcelona

La reflexión del presidente de una cadena de supermercados: “Necesitamos que las empresas paguen más para que nuestros hijos puedan comprar un piso con sus sueldos”

Prescripción de deudas con Hacienda: así funciona el plazo de cuatro años y sus excepciones

Un acertante de Euromillones en Valencia se lleva el bote de 141 millones de euros: lo validó en El Corte Inglés

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 11 de noviembre

DEPORTES

César Augusto Londoño, arquitecto, explica el funcionamiento del nuevo Camp Nou: “El techo del Bernabéu es mixto, este se sostendrá con una red de cables”

César Augusto Londoño, arquitecto, explica el funcionamiento del nuevo Camp Nou: “El techo del Bernabéu es mixto, este se sostendrá con una red de cables”

El deporte contra el cáncer de mama: ‘Dragon Boat’, la especialidad milenaria nacida en China que rehabilita el cuerpo y rescata la autoestima

Sinner desvela el gesto de Carlos tras conocer la gravedad de su lesión: “Alcaraz me escribió. Me alegró mucho”

La reflexión de Fermín López sobre sus orígenes: “Convencí a mi madre para dejar de trabajar pero mi padre es cartero y no quiere dejarlo”

Tres años después, el Real Madrid vuelve a florecer: de las temporadas en blanco al regreso de Mourinho o la victoria en el Clásico