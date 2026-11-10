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Un herido en el accidente ferroviario de Urda sigue en la UCI en Castilla-La Mancha

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Toledo, 10 nov (EFE).- Un total de diez pacientes permanecen ingresados, a primera hora de este martes, en hospitales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) debido al accidente ferroviario de Urda (Toledo), y solo uno de ellos permanece en la UCI, en concreto en el Hospital Universitario de Toledo, ya que otro paciente ha pasado de UCI a planta en las últimas 24 horas.

Fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha han informado a primera hora de este martes de que, desde que se produjo el accidente ferroviario en Urda el 28 de octubre en el que fallecieron 69 personas, un total de seis hospitales del Sescam han atendido a 110 pacientes, de los cuales 100 han recibido el alta y diez siguen ingresados en cuatro hospitales.

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De los diez, seis están ingresados en el Hospital Universitario de Toledo y de ellos, cinco están en cama convencional y uno en UCI; dos están ingresados en el Hospital de Ciudad Real, un herido está en el Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y uno más en el Hospital de Albacete.

Por otro lado, los restos mortales de 67 de las 69 personas fallecidas en el accidente ferroviario ya han sido entregados a sus familias y siguen los procedimientos consulares para posibilitar la entrega a las familias de los dos fallecidos que permanecen en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo, según la última información del Centro Integrado de Datos (CID) constituido tras el siniestro.

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El balance provisional sigue siendo de 69 personas fallecidas, 40 hombres y 29 mujeres, todas mayores de edad y de ellas 54 son de nacionalidad española y 15 son ciudadanos extranjeros. EFE

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