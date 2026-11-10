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Temas del día de EFE España del martes 10 de noviembre de 2026 (14:00 horas)

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HUELGA RENFE

Madrid - La huelga en Renfe arranca con incumplimiento de servicios mínimos y líneas sin trenes

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(Texto enviado a las 13:44; 871 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- El Gobierno aprueba un decreto de medidas urgentes para reforzar la seguridad ferroviaria

(Texto enviado a las 11:27; 697 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- El Gobierno crea la figura de defensor de víctimas de accidentes de transporte colectivo

(Texto enviado a las 11:34; 289 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

HUELGA GENERAL

Claves | Servicios mínimos para la huelga general del 11N: del 75 % en Cercanías al 50 % de Correos

- El PP afirma que los líderes de UGT y CCOO son dos ministros más de Sánchez

(Texto enviado a las 10:11; 302 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

ELECCIONES VOX

Madrid - Vox celebra como un triunfo la entrevista de Abascal en 'La Revuelta', que la izquierda cuestiona

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Abascal bate el récord de 'La Revuelta': la más vista con 4,8 millones de espectadores

(Texto enviado a las 8:56; 630 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- El presidente de RTVE admite que la entrevista de Broncano a Abascal invita a la reflexión

(Texto enviado a las 13:29; 410 palabras)

ELECCIONES PP

Madrid - Feijóo presenta un programa de Gobierno para "reparar el Estado y regenerar la democracia"

(Texto enviado a las 13:27; 317 palabras) (Foto) (Vídeo)

- Feijóo promete derogar Ley de vivienda y rebajar a 4% el IVA de primera vivienda a jóvenes

(Texto enviado a las 13:46; 455 palabras)

- El PP promete un plan de 300.000 millones para infraestructuras junto al sector privado

(Texto enviado a las 13:22; 179 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

ELECCIONES GENERALES (Serie previa)

Sevilla -  El PP busca su segunda victoria en Andalucía, donde Adelante podría tener representación

(Texto enviado a las 10:40; 786 palabras) (Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios:  8023850623)

SUCESOS TIROTEO

Oviedo - Muere un policía nacional y otro resulta herido muy grave en una explosión en Oviedo

(Texto enviado a las 13:16; 614 palabras) (Foto) (Vídeo)

INMIGRACIÓN CANARIAS

Madrid - El Gobierno refuerza la ayuda a Canarias por la presión migratoria con más de 15 millones

(Texto enviado a las 13:31; 777 palabras)  (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Un tercer cayuco eleva a 240 las personas migrantes desembarcadas El Hierro este martes

(Texto enviado a las 13:42; 139 palabras)

- Senegal desplaza a Mali como el primer país de origen de los migrantes de la Ruta Canaria

(Texto enviado a las 12:20; 424 palabras)

TIEMPO BORRASCA

Madrid - Las últimas borrascas desatan un temporal de fuertes lluvias y obligan a evacuar Piedralaves (Avila) con 2.200 vecinos

(Texto enviado a las 13:22; 889 palabras) (Foto) (Vídeo)

PRIORIDAD NACIONAL

Madrid - El Gobierno recurre al Constitucional la ley valenciana que incluyó la prioridad nacional

(Texto enviado a las 13:33; 297 palabras)

AYUDA FAMILIAS

Madrid - El Gobierno amplía la protección social a más de 760.000 familias con 820 millones al año

(Texto enviado a las 11:00; 694 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

PLAN IGUALDAD

Madrid - El Gobierno refuerza las ayudas a mujeres ante el impago de las pensiones alimentarias

(Texto enviado a las 13:43; 459 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

SISTEMA DEPENDENCIA

Madrid - El Gobierno consolida la reforma de la dependencia con 7.240 millones de euros para 2027

(Texto enviado a las 13:31; 163 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

JO NESBO

Madrid - Nesbo regresa con un Harry Hole más humano en su decimocuarta aventura, 'Sin piedad'

(Texto enviado a las 13:25; 726 palabras)

CINE TRUEBA (Entrevista)

Sevilla - 'Bajañí', la película "de emociones" de Fernando Trueba: "Es abrirte de orejas y volar". Eva Ruiz Verde

(Texto enviado a las 9:38; 775 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

MODA TENDENCIAS

Madrid - Minimalismo vs exceso: el lujo vuelve a enseñar el logo en la moda. María Muñoz Rivera.

(Texto enviado a las 9:10; 637 palabras) (Texto) (Foto)

PENDIENTES

ACCIDENTE FERROVIARIO

Toledo - La catedral de Toledo acoge este martes el funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), a la que asisten los reyes de España, acompañados por el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo; el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, entre otros responsables políticos.

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(Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

PATRIMONIO NACIONAL

Madrid - El director de la Galería de las Colecciones Reales, Víctor Cageao, presenta la muestra 'El arte de guardar', dedicada a los estuches, arquetas y cofres que durante siglos protegieron joyas, reliquias, objetos litúrgicos o regalos diplomáticos. La exposición propone un cambio de perspectiva: la protagonista no es la pieza guardada, sino el objeto que la guardó.

(Texto) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

17:00h.- Madrid.- REY AUDIENCIAS.- Felipe VI recibe en audiencia al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. Palacio de la Zarzuela. (Foto) (Vídeo)

17:20h.- Mula (Murcia).- ELECCIONES PSOE.- Asamblea abierta del PSOE con la asistencia del ministro para la Transformación Digital, Óscar López, y la candidata al Congreso por Murcia María González Veracruz. Archivo municipal de Mula. Plaza hospital. (Texto) (Foto)

19:00h.- Toledo.- ACCIDENTE FERROVIARIO.- Misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo). Catedral. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

20:00h.- Girona.- ELECCIONES VOX.- Mitin del presidente de Vox, Santiago Abascal, en Girona. Sala Sinfónica del Palacio de Congresos. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

ECONOMÍA

HUELGA RENFE.- El Sindicato de Maquinistas Semaf convoca una nueva huelga de maquinistas del Grupo Renfe para los días 10 y 12 de noviembre por el "incumplimiento de los compromisos adquiridos" para acometer un cambio estructural en la seguridad ferroviaria. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Madrid.- ACCIDENTE FERROVIARIO.- El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, recibe a representantes de la plataforma de víctimas del accidente ferroviario de Angrois, que causó ochenta muertos y más de ciento cuarenta heridos el 24 de julio de 2013. Ministerio de Economía.

16:30.- Madrid. PARTIDOS PP.- El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, interviene en el Spain Investors Day en el ciclo Diálogos SID: propuestas para una nueva legislatura en la sesión dedicada a Industria. Paseo de la Castellana,257.

16:30h.- Cehegín (Murcia).- PARQUE TECNOLOGÍA.- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López visita el Parque Tecnológico. Cobertura oficial.

19:45h.- Madrid.- PREMIOS APIE.- La Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) entrega los Premios Tintero y Secante, que en esta ocasión ha concedido en la categoría de Tintero a la consejera delegada de Bankinter, Gloria Ortiz, y en la de Secante al director de la Oficina de Asuntos Económicos de la Presidencia del Gobierno, Manuel de la Rocha. Auditorio de CaixaForum. Pº del Prado, 36.

20:15h.- Madrid.- HUELGA GENERAL.- Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, atienden a los medios antes de participar en el piquete informativo convocado en la esquina de la Puerta del Sol con la calle Alcalá, que será el punto de salida de cara a la huelga general del 11 de noviembre. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

SOCIEDAD

13:30h.- Madrid.- ENFERMEDADES RARAS.- La ministra de Sanidad, Mónica García, clausura el panel de alto nivel sobre enfermedades raras y clausura el evento organizado por el European Health Summit. Sede del Parlamento Europeo. Paseo de la Castellana, 46.

17:30h.- Santander.- GOBIERNO IGUALDAD.- La ministra de Igualdad, Ana Redondo se reúne con colectivos feministas, en la Delegación del Gobierno en Cantabria.

18:30h.- Girona.- ARQUITECTURA IA.- El foro BTM, organizado por EFE y la Fundación Guitart, organiza fuera de programa un debate sobre la irrupción de la inteligencia artificial en la arquitectura. Caixa Fórum. Ciutadans, 19. (Texto) (Foto)

19:00h.- Santander.- PSOE IGUALDAD.- El PSOE Santander reconoce, en sus premios Carmen Alborch a la igualdad, a la ministra Ana Redondo. Casino El Sardinero. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

CULTURA

16:00h.- Sevilla.- FESTIVAL CINE.-  Celebración de la sesión "Café Con..." y presentación del Premio Queer Ocaña y las Actividades de la Fundación Triángulo en el Festival de Cine Europeo de Sevilla. Hotel ABBA.

17:15h.- Córdoba.- CULTURA AVERROES.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun participa en el acto de clausura del 'Año Internacional de Ibn Rusd/Averroes: Una oportunidad para la razón'. Auditorio Embajadores.

20:30.- Sevilla.- FESTIVAL CINE.-  Photocall del Festival de Cine Europeo de Sevilla en el que participan entre otros los equipos de las cintas "Taranta", "A la melée", "Las 3.000 maravillas", "Todos los días domingo" o "Vier Minus Drei". Cartuja Center.

EFE

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