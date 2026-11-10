Tellado critica "una huelga preventiva sin precedentes contra el próximo gobierno"

Guardar

Barcelona, 10 nov (EFE).- El secretario general y director de campaña del PP, Miguel Tellado, ha criticado este martes la convocatoria mañana de huelga general y la ha considerado "una huelga preventiva sin precedentes" contra el próximo gobierno de España.

Durante su participación en un acto del PP en Lleida, Miquel Tellado ha considerado que los sindicatos no se movilizan contra el encarecimiento de la vida, la vivienda o la corrupción, sino "contra el próximo gobierno de España".

PUBLICIDAD

"Estamos ante una huelga preventiva contra quien aún lidera la oposición en España. Esto no tiene precedentes", ha censurado el dirigente popular.

Miguel Tellado ha acusado al Gobierno de "corrupción económica, política y moral" y ha afirmado que "la hipocresía, la doble moral y la desvergüenza es la seña de identidad del socialismo de hoy", al tiempo que ha pedido "cambiar la corrupción por la limpieza".

PUBLICIDAD

El secretario general del PP ha pedido "cambiar la frivolidad por la seriedad, la propaganda política por la gestión; por administrar el interés general" y ha llamado a la movilización en las próximas elecciones generales porque "el cambio no puede esperar".

Tellado ha contrapuesto el programa de Reconstrucción Nacional presentado por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, con la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez que, a su juicio, "lo ha demolido todo" por lo que corresponde a los populares la reconstrucción.

PUBLICIDAD

Entre las medidas previstas en este programa, ha destacado la construcción de un millón de viviendas en la próxima legislatura, la reversión de las subidas de impuestos, un plan de regeneración democrática, la expulsión de okupas en 48 horas y una ley de fiscalidad agraria.

Miquel Tellado ha remarcado que Cataluña es "una pieza clave" en las elecciones del 29 de noviembre y ha trasladado su confianza en que el PP pueda aspirar a la alcaldía de Lleida. EFE

PUBLICIDAD